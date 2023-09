Maribor bo v znamenju koles in koleščkov

V okviru dogodka »Maribor v gibanju – Maribor InMotion« bo ZZrolano mesto pritegnilo ljubitelje rolanja, kotalkanja ter vožnje na različnih kolesih in koleščkih.

Dogodek, ki ga organizira priznana organizacija Zdrava zabava že osemnajst let, je praznik gibanja in skupnosti, ki združuje generacije.

Klemen Tasič, vodja projekta ZZrolano mesto pri Zdravi zabavi, je ob tem izpostavil: »ZZrolano mesto je vsako leto priložnost, da pokažemo, kako lahko ulice mesta pripadajo vsem. Občutek svobode in skupnosti, ki ga doživljamo med rolanjem, je neprimerljiv. Z velikim veseljem vabimo vse generacije, da se nam pridružijo in začutijo to edinstveno izkušnjo. Velik poudarek dajemo na varnost in tudi tokrat ne bo nič drugače, je pa velik izziv ob tolikšnem številu ljudi. Ob tem je nepogrešljiva pomoč tako policistov, ki skrbijo za ustavljanje prometa kot tudi reševalnega vozila.«

Podrobnosti dogodka:

Datum: Nedelja, 17. september 2023

Ura: 16:00

Zbirno mesto: Trg Leona Štuklja, Maribor

Brezplačni dogodek je izjemno priljubljen zaradi svoje edinstvene narave. Udeleženci sledijo tovornjaku, na katerem DJ vrti glasbo in se počasi premikajo po 12-kilometrski trasi po mestu. Spremstvo policije in reševalcev pa skrbi za varnost udeležencev, ki so stari vse od enega pa tja do 75 let.

Zdrava zabava, kot organizator dogodka, je znana po svoji predanosti organizaciji dogodkov, ki promovirajo aktivni življenjski slog in združujejo skupnost. Z ZZrolanim mestom ne le spodbujajo prebivalce k aktivnemu preživljanju prostega časa, ampak tudi krepijo občutek pripadnosti in skupnosti med Mariborčani.

Zberite družino in prijatelje, opremite se z vašimi kolesi, rolkami, kotalkami ali katerim koli drugim vozilom na koleščkih in se nam pridružite pri ustvarjanju nepozabnih spominov!

Brezplačni dogodek je izjemno priljubljen zaradi svoje edinstvene narave. FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Trasa rolanja:

START (Trg Leona Štuklja) - Ulica škofa Maksimiljana Držečnika - Partizanska cesta - Prešernova ulica - Razlagova ulica - Krekova ulica - Strossmayerjeva ulica - Mladinska ulica - Vrbanska cesta -Turnerjeva ulica - Gosposvetska cesta - Strossmayerjeva ulica - Mladinska ulica - Maistrova ulica -Cankarjeva ulica - Partizanska cesta - Titova cesta - Ulica heroja Bračiča - Ulica slovenske osamosvojitve - Ulica kneza Koclja - Glavni trg - Glavni most - Trg revolucije - Dvorakova ulica - Ulica Moše Pijada - Gorkega ulica - Betnavska cesta - Ulica Pariške komune - Ljubljanska ulica - Pobreška cesta - Dvoetažni most - Oreško nabrežje - Ulica kneza Koclja – Ulica slovenske osamosvojitve - CILJ (Trg Leona Štuklja).