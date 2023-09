V Mariboru bodo dnevi športne rekreacije

V času 23 let trajajoče poti je Bodifit postavil temelje največji organizaciji pri nas, ki združuje pod svojim okriljem rekreacijo, fitnes, različne vodene vadbe, pilates in izobraževanje strokovnjakov na tem področju.

Fit Maribor se vključuje v mariborski športni vikend, znan pod imenom »Maribor v gibanju – Maribor InMotion«. V tem dinamičnem vikendu, od petka, 15. septembra, do sobote, 16. septembra, se bo zvrstilo več športnih dogodkov, saj so organizatorji različnih športnih prireditev združili energijo in znanje za skupno vizijo.

Dan je namenjen spodbujanju vseh generacij k aktivnemu življenju. Obiskovalci bodo imeli priložnost doživeti pestro paleto aktivnosti in se povezati z različnimi aspekti zdravega življenjskega sloga.

Kdaj in kje?

Datum: 16. september 2023

Lokacija: Trg Leona Štuklja, Maribor.

Udeležba je brezplačna, zaželena pa je predhodna prijava preko spletne strani.

Ob številnih razburljivih aktivnostih, ki jih prinaša Fit Maribor, želijo izpostaviti dva posebna dogodka. Najprej je tu Bodifit Atlet, intenzivno tekmovanje, ki kombinira različne discipline fitnesa in testira celostno telesno pripravljenost udeležencev. Tekmovalci bodo soočeni z raznolikimi izzivi, ki zahtevajo kombinacijo moči, vzdržljivosti, gibljivosti in hitrosti. Ta edinstven dogodek ne samo poudarja fizične sposobnosti, temveč tudi mentalno vzdržljivost in zmožnost prilagajanja.

Nato sledi Cross City, dinamična izkušnja krožnega treninga, ki poteka na različnih točkah po mestnem jedru Maribora. Udeleženci se bodo gibali med različnimi postajami, kjer bodo izvajali specifične vadbe pod vodstvom usposobljenih trenerjev, s čimer bodo Maribor odkrivali na aktiven in zabaven način.

Program dogodka:

8.30: Pričetek. Najmlajši bodo lahko uživali v otroški vitalnici Fit Kid, kjer jih bodo čakali zabavni programi, napihljiva igrala in poslikave obraza.

9.00: Fusion Balance - vadba, holistična izkušnja združevanja telesa in duha.

10.00: Power Justfit - dinamična skupinska vadba z utežmi, ki bo poudarila moč in vztrajnost.

11.00: Bodifit Atlet - tekmovanje, kjer bodo udeleženci lahko testirali svoje fitnes spretnosti.

11.15: Cross City - krožni trening po mestu

11.30: MM Dance, kjer bodo ritmi plesa preplavili mesto.

12:30 Finale Bodifit Atlet

Marko Geršak, predsednik Bodifit društva, je izpostavil: »Fit Maribor je veliko več kot le športni dogodek. Je simbol našega prizadevanja, da bi vsem približali pomen aktivnega in zdravega življenjskega sloga. Je praznik gibanja, skupnosti in pozitivne energije, ki združuje vse generacije.«