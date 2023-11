Ena vrsta piva je polna nevarnih bakterij! Priporočilo: Bolje se je držati tradicionalnih vrst

Craft pivo z nič odstotki alkohola lahko postane gojišče bakterij, kot sta E. coli in salmonela, so ugotovili ameriški raziskovalci. Študija je pokazala, da bi lahko pitje brezalkoholnega piva tvegalo okužbo z neprijetnimi bakterijami, poročajo na eatthis.com.

Tradicionalno pivo na splošno velja za varno pred patogeni, ki se prenašajo s hrano. Obstajajo pa nekatere ovire kot so: koncentracija alkohola, grenke hmeljeve kisline, nizki pH, visoke količine raztopljenega ogljikovega dioksida in nizke ravni kisika, je napisala dr. Ann Charles Vegdahl z univerze Cornell.

Brezalkoholna piva ali piva z nizko vsebnostjo alkohola postajajo vse bolj priljubljena, saj je prodaja v zadnjem letu poskočila za 30 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi 12 meseci. Te pijače pogosto veljajo za bolj zdravo alternativo, saj raziskave kažejo, da zmanjšujejo škodo, ki jo pitje alkohola povzroča telesu.

Zmernost pitja je na prvem mestu

Redno prekomerno pitje alkohola lahko poveča tveganje za bolezni, vključno z boleznimi srca, jeter in rakom. Zato strokovnjaki priporočajo zmerne količine.

Najnovejša študija, objavljena v Journal of Food Protection, je proučila potencialno nevarnost, ki jo lahko predstavljajo brezalkoholna piva z omenjenimi bakterijami.

Raziskovalci so dali majhne količine petih sevov bakterij, vključno z E. coli in salmonelo, v brezalkoholna in nizkoalkoholna piva. Pivo so nato shranili pri 4 °C in 14 °C za 60 dni, da bi videli, ali bodo bakterije preživele. Ugotovili so, da se v brezalkoholnem pivu razvijejo pri obeh temperaturah.

Pivo z nizko vsebnostjo alkohola, 3,2 odstotka, ki je bilo hranjeno pri 4 °C, ni vsebovalo bakterij, a so jih v majhnih količinah našli pri 14 °C.

Zato je treba pri izbiri vrste in količine piva upoštevati različne zdravstvene razloge. Očitno ni enostavno izbrati vrste piva, ki ga bomo pili.