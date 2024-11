Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni priporoča aerobno vadbo kot ključno sestavino zdravega načina življenja.

Aerobna telesna aktivnost pospeši dihanje in pospeši bitje srca. To spodbuja krvni obtok, krepi srce in pljuča, pomaga pri uravnavanju telesne teže, dviguje razpoloženje in raven energije ter gradi mišično moč in vzdržljivost.

Ameriški nacionalni inštitut za zdravje posameznikom priporoča vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden, na primer 30 minut na dan, pet dni na teden.

Po podatkih zdravnikov redna aerobna vadba, kot je hitra hoja, tek ali plavanje, zmanjšuje tveganje za bolezni srca, hipertenzijo, sladkorno bolezen tipa 2 in raka.

Redna aerobna vadba vam lahko pomaga do daljšega in bolj zdravega življenja z izboljšanjem fizičnega in duševnega zdravja.

Koliko telesne aktivnosti potrebujete?

Odrasli potrebujejo vsaj 150 minut zmerno intenzivne dejavnosti ali 75 minut intenzivno intenzivne dejavnosti ali mešanico obojega vsak teden.

Tudi odrasli potrebujejo vsaj dva dni aktivnosti za krepitev mišic vsak teden. Ni vam treba narediti vsega naenkrat. V redu je, če ga razdelite na manjše vadbe skozi ves teden, na primer 30 minut na dan pet dni v tednu.

Smernice za telesno poudarjajo pomen telesne dejavnosti in uravnotežene prehrane pri spodbujanju dobrega zdravja in zmanjševanju tveganja za kronične bolezni.

Tukaj pa so ključna priporočila o ustrezni količini vadbe za ohranjanje zdravja v različnih starostnih skupinah in posebnih populacijah:

Predšolski otroci (stari 3-5 let): morajo biti ves dan telesno aktivni, da pospešijo rast in razvoj.

Otroci in mladostniki (stari od 6 do 17 let): dnevno naj se ukvarjajo z vsaj 60 minutami zmerne do intenzivne telesne dejavnosti, predvsem aerobne dejavnosti. Dejavnosti za krepitev mišic in kosti naj bodo vključene vsaj tri dni na teden.

Odrasli: odrasli bi si morali prizadevati za vsaj 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden ali 75 do 150 minut intenzivne aerobne dejavnosti na teden. Dejavnosti za krepitev mišic, ki vključujejo vse glavne mišične skupine, je treba izvajati dva ali več dni na teden.

Starejši odrasli (65 let in več): priporočila so podobna tistim za odrasle, vendar bi morali tudi starejši vključiti vadbo ravnotežja ter upoštevati svojo telesno pripravljenost in morebitna kronična obolenja.

Nosečnice in ženske po porodu: cilj naj bo vsaj 150 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden. Tiste, ki so bile pred nosečnostjo telesno dejavne, lahko z zdravniškim posvetom nadaljujejo s svojimi aktivnostmi.

Odrasli s kroničnimi zdravstvenimi težavami in invalidnostmi: ljudje s kroničnimi boleznimi ali invalidnostmi z dobro mobilnostjo si morajo vsak teden prizadevati za 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti ali 75 do 150 minut intenzivne aerobne dejavnosti, skupaj s krepitvijo mišic. Če teh standardov ne morejo doseči, naj se ukvarjajo z redno telesno aktivnostjo, primerno svojim zmožnostim.