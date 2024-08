Kar tri olimpijske kolajne so se kalile v Kranju

V pokritem olimpijskem bazenu so trenirale srbska, hrvaška in ameriška reprezentanca.

Že tretjič zaporedoma je olimpijski zmagovalec v vaterpolu tisti, ki je bil pred olimpijskimi igrami na pripravah v Kranju. To je reprezentanca Srbije.

V Riu 2016 in Tokiu 2021 je skok na vrh uspel vaterpolski reprezentanci Srbije, tokrat pa so se poleg nje konec junija in julija v Kranju mudili še Hrvati in Američani.

Svetovni prvaki Hrvati so se na Gorenjskem zadržali 14 dni, Srbi teden manj, reprezentanca ZDA pa je v Kranju opravila nekaj dni sklepnih priprav pred odhodom v Pariz. Ekipam so pomagali tudi delavci domačega Triglava.

V finalu so se pomerili Srbi in Hrvati (13:11), Američani pa so za bron premagali Madžare (11:8).

Kot so povedali na Zavodu za šport Kranj, reprezentance, ki se pripravljajo v njihovem bazenu, vedno pohvalijo možnosti, ki jih imajo na voljo v gorenjski prestolnici, in se vračajo za pomembne akcije.

Zavod za šport Kranj se trudi, da najboljšim športnikom sveta ponudi odlične razmere za trening, predvsem pa mir, ki ga potrebujejo.

Kot še dodajajo na Gorenjskem, je baza za bivanje Brdo, vaterpoliste pa v Domu na Joštu v restavraciji razvaja tudi nekdanji kranjski vaterpolist.