Kako ukrepati ob nezgodi na smučišču

Če menite, da je za vašo poškodbo kriv upravljavec smučišča ali drug smučar, je treba takoj poklicati na pomoč reševalno službo in nadzornika smučišča, ki bosta sestavila zapisnik o nesreči ter fotografirala prizorišče nesreče.

Če imate pri sebi mobilni telefon ali fotoaparat, tudi sami fotografirajte kraj dogodka, seveda če lahko to storite. Svetujemo tudi, da shranite svojo veljavno smučarsko karto. Poskušajte zbrati tudi imena in naslove prič dogodka, saj so pri dokazovanju krivde največkrat ključne.

Vsakdo pa se mora zavedati, da mora, ko je očividec ali nepoškodovani udeleženec nesreče, počakati na prizorišču do prihoda nadzornika ali policista.

Pri nesreči se običajno ugotavlja tudi psihofizično stanje poškodovanega smučarja, zlasti, ali je poškodovanec morebiti pod vplivom alkohola, ali je uporabljal zaščitno čelado ter drugo zaščitno opremo.

Ukrepajte takoj

Nujno je takojšnje ukrepanje poškodovanega smučarja ali oseb, s katerimi smuča, je pomembno zato, ker bo moral kasneje sam dokazovati obseg škode, ki jo je utrpel, morebitno nedopustno ravnanje upravljavca smučišča ali drugega smučarja/obiskovalca ter vzročno zvezo med njihovim nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo.

Poškodovani smučar lahko sproži odškodninski postopek neposredno zoper upravljavca smučišča, drugega smučarja ali zavarovalnico, pri kateri ima povzročitelj škode sklenjeno zavarovanje, ki krije takšno odgovornost.

Dolžnosti smučarjev ob nesreči Po mednarodno veljavnih pravilih FIS je vsak smučar pri kakršni koli nesreči na smučišču dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu. Pravila glede pomoči ponesrečencu narekujejo naslednji postopek: K ponesrečencu pristopimo varno, da ne ogrožamo drugih smučarjev.

Preverimo odzivnost poškodovanca in po potrebi pokličemo na pomoč reševalce.

Obvezno zavarujemo kraj nesreče z v tla zapičenimi prekrižanimi smučmi nekaj metrov od nesreče.

V skladu z ukrepi za prvo pomoč in glede na naravo poškodbe pomagamo ponesrečencu do prihoda reševalcev ter ga s pogovorom poskušamo pomiriti.

Poskrbimo tudi, da se ponesrečenec ne podhladi. Če je to potrebno, njegovo telo podložimo s svojo bundo ali ga z njo pokrijemo.

Kaj pa stroški reševanja?

Ko se zgodi nesreča na smučišču, je pogosto potrebno tudi reševanje in medicinska pomoč. Zavedati se moramo, da za to dvoje velja različna ureditev na slovenskih in na smučiščih čez mejo.

Za poravnavo stroškov prevoza s slovenskih smučišč je dovolj zdravstvena kartica. Podobno kot pri drugih nesrečah se stroški za prvo pomoč, nujno medicinsko pomoč in prevoz do kraja, kjer lahko poškodovanec dobi ustrezno zdravstveno oskrbo, poravnajo iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v ustreznem odstotnem deležu.

Če poškodovani smučar ni zavarovan, mora stroške poravnati sam. Četudi v trenutku nesreče pri sebi nimate kartice zdravstvenega zavarovanja, vas bodo reševalci ustrezno oskrbeli in poskrbeli za prevoz v dolino. Če je vašo nesrečo povzročil nekdo drug, lahko zavarovalnica terja povračilo stroškov od povzročitelja nesreče, npr. od vinjenega smučarja.

Evropska kartica na smučiščih v tujini ni dovolj

Reševanje na smučiščih v drugih državah običajno ne sodi med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Preden se odpravite na smučanje čez mejo, ne pozabite skleniti zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini - račun za zdravstveno oskrbo na smučišču ter prevoz do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove, največkrat s helikopterjem, bo hitro presegel nekaj tisoč evrov.

Pred odhodom na smučanje v tujini – četudi le za en dan ali konec tedna – je pametno poskrbeti za zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške reševanja, zdravstvenih storitev in prevoza v domovino. Kljub pazljivosti se lahko med vijuganjem po belih strminah pripeti nezgoda, ki zahteva zdravniško pomoč, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pa še zdaleč ne krije vsega.

Je smučar zavarovan, ko kupi smučarsko vozovnico?

Imetnik smučarske vozovnice je zavarovan pri prevozu na vseh žičniških napravah in pri uporabi smučišča, in sicer za primer telesne poškodbe, poškodovane opreme oz. tovora, vendar je upravljavec smučišča odgovoren le, če poškodbe nastanejo po njegovi krivdi ali zaradi njegove malomarnosti.

Če odhajate na smučanje v tujino, torej ne pozabite na zdravstveno zavarovanje. Na potovanjih izven Evrope boste morali zdravljenje poravnati iz lastnega žepa, če ne boste poskrbeli za ustrezno zdravstveno zavarovanje.

Preden izberete zavarovanje, povprašajte, katere storitve vključuje in katerih ne oz. v kakšnem obsegu so vključene. Zavarovalne vsote izberite tudi glede na to, v katero državo potujete. Razlike v premijah niso velike, zato se raje odločite za višje vsote.

Nujno je, da se zavedate, da vas tudi sklenjeno zavarovanje ne bo nujno ščitilo v vseh primerih. Pred izbiro preverite, kaj zdravstveno zavarovanje krije in česa ne, saj so pogosto izključene posamezne aktivnosti, kot na primer ukvarjanje z ekstremnimi športi, vožnja z motornim vozilom brez ustreznega vozniškega dovoljenja ...

Če vas kljub previdnosti doleti nepredvideno, obvestite asistenčni center in se ravnajte po njihovih navodilih. Pri kaznivih dejanjih morate obvezno obvestiti tudi policijo.