Kako pripravimo kolo na zimovanje (velja še posebej za električna kolesa)

Kolesa so dragocen športni pripomoček. Potrebuje redno vzdrževanje, še posebej pozimi. Svetujemo, kako kolo pripraviti na zimski počitek.

Kolesa verjetno ne boste potrebovali nekaj časa, zato sledi nasvet, ki je vsekakor dobronameren za vas in za vaš bicikel. Pozimi je treba kolo temeljito pregledati, popraviti, če je kaj narobe, očistiti in pripraviti za novo sezono.

Kakšna je konzervacija kolesa ali bolj po domače, priprava kolesa na zimski spanec. Ko ga boste pripeljali v kolesarski servis, vam bodo prikimali v znak pravilne odločitve.

Vsak skrben lastnik kolesa to naredi vsaj enkrat na leto, tudi tisti, ki kolesarijo neprestano v vseh letnih časih.

Kolo vam bodo najprej temeljito očistili

Temeljito pomeni, da boste pozijali, ko ga boste videli, čeprav ste lahko prepričani, da ga nihče ne more tako dobro očistiti kot vi sami.

Vseeno, večina kolesarjev ne zna temeljito očistiti kolesa. Precej kolesarjev tega sploh ne dela, lahko tudi dodam. Se pravi, očistili ga bodo in potem popolnoma razstavili in sestavili nazaj. Razstavili vam bodo vse ležaje, obe pesti, vilični ležaj, os, sredino, vse. Pregledali bodo, kakšna je obraba, po potrebi bodo kak obrabljen del zamenjali z novim.

Vse skupaj bodo temeljito očistili, odstranili bodo staro mast, vso drobno umazanijo, ki je sami kljub rednim čiščenjem kolesa niste mogli odstraniti.

Spet vam bodo namestili, podmazali dele bicikla in ga sestavili nazaj. To naredijo zato, ker čeprav mislite, da kolo redno vzdržujete in čistite, obstajajo deli kolesa, ki jih sami ne vzdržujete, ker jih ne morete ali pač ne znate.

Različne vremenske razmere v kolesarski sezoni se na kolesu poznajo, zato je enkrat na leto tak pregled kolesa nujen. Serviser vam bo preveril obrabo pnevmatik, jih zamenjal, če bo treba.

Pregledal bo zavore, zavorne obloge, oba menjalnika vam bo na novo nastavil, preveril obrabo pletenic in bovdenov in seveda prav vseh vijakov na kolesu. Temeljito vam po pregledal notranjost in zunanjost obročnikov, napere vam bodo na novo centrirali, pregledali obrabo zobnikov in verige.

Pregledal bo, ali je potrebna menjava sedeža, traku ali ročk na krmilu, pogledal bo celo v cevi okvirja. Mogoče vam bo celo predlagal barvanje okvirja.

Nova barva in nove nalepke vam bodo kolo spet pomladili in znebili se boste prask, ki jih težko gledate na kolesu, in s tem podaljšali življenjsko dobo okvirja.

Torej, zima bo, kot kaže, dolga in zdaj je pravi čas, da si kolo temeljito pripravite za prihodnjo sezono. Pravi čas je tudi zato, ker servisi koles zdaj nimajo gneče in se zares lahko posvetijo vašem biciklu.

Pozor za lastnike električnih koles

Električna kolesa moramo obravnavati enako kot navadna oziroma še večkrat jih moramo čistiti, ker so kompleksnejše sestavljena. Električna kolesa so težja za vzdrževanje, zato so se serviserji še temeljiteje pripravili.

Ne oklevajte, tudi, če ste redno čistili vaše e-kolo, zagotovo tega niste storili tako dobro, kot to znajo na kolesarskem servisu.

Zakaj? Električno kolo ima več tesnil od navadnega, nosilec oziroma prostor okoli baterije je sicer narejen tako, da voda odteče, kontakti pa se posušijo.

Ampak, do odtekanja pride zgolj, če sta nosilec in vtič čista. Stiki so premazani s prevleko, ki e-kolo ščiti pred obrabo in korozijo. Za zaščito delov serviser uporabi kontaktni sprej ... točno ve kaj in kako mora podmazati.

V nevarnosti so tudi ekrančki, ki se na večini električnih koles ne dajo sneti med čiščenjem. Na servisu vam bodo svetovali kako se in kje se shranjuje baterija oziroma celo kolo.

Zimsko shranjevanje koles

Ko pri avtomobilu zamenjamo letne za zimske gume, lahko zamenjane shranimo pri vulkanizerju. Tudi kolesarske prodajalne in servisi so se spomnili te odlične pomoči.

- ali pozimi ne uporabljate kolesa?

- imate prostorsko stisko?

- nimate primernega postora?

- nimate varnega prostora?

- ali pa zaradi drugega razloga ne morete shraniti kolesa vam ga lahko v varnem in suhem prostoru shranimo mi.

Tako se glasi oglas enega izmed večjih kolesarskih trgovcev v Sloveniji. In mi to z veseljem pozdravljamo.