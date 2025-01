Kako mora živeti človek, če hoče dočakati stoti rojstni dan

Doživeti stoti rojstni dan ni zgolj stvar genetike, temveč tudi življenjskega sloga, prehrane, gibanja in odnosa do življenja.

Znanstveniki, zdravniki in dolgožive osebe se strinjajo, da je zdrav način življenja ključ do dolgega in kakovostnega življenja.

Kaj torej storiti, če želite živeti sto let?

Uravnotežena prehrana

Hrana igra ključno vlogo pri dolgoživosti. Dolgožive populacije, kot so prebivalci t. i. modrih con (Okinava na Japonskem, Sardinija v Italiji, Ikaria v Grčiji, polotok Nicoya v Kostariki in Loma Linda v Kaliforniji), imajo nekaj skupnih prehranskih navad:

Obilje rastlinske hrane: Na jedilniku je veliko zelenjave, sadja, stročnic in polnozrnatih žit.

Zmerno uživanje beljakovin: Beljakovine večinoma pridobivajo iz rastlinskih virov, kot so fižol, leča, tofu, in oreščki. Meso uživajo le občasno in v majhnih količinah.

Zdrave maščobe: Uporabljajo oljčno olje, oreščke in avokado.

Minimalna predelana hrana: Izogibajo se rafiniranim sladkorjem, predelanim izdelkom in nezdravim maščobam.

Zmernost: Prehranjujejo se po načelu 80/20, kar pomeni, da nehajo jesti, ko so 80 % siti.

Redna fizična aktivnost

Ljudje, ki živijo dolgo, niso nujno športniki, vendar so skozi dan redno aktivni.

Sem spadajo:

Hoja, vrtnarjenje, kolesarjenje ali delo na prostem.

Vključevanje gibanja v vsakdanja opravila, kot so hoja po stopnicah ali delo na vrtu.

Vadba za moč in gibljivost, ki ohranja mišice in sklepe zdrave.

Mentalna in socialna aktivnost

Poleg fizičnega zdravja je ključno tudi duševno počutje:

Močni družbeni odnosi: Podpora družine, prijateljev in skupnosti je izjemno pomembna. Osamljenost je eden glavnih dejavnikov tveganja za bolezni.

Življenjski namen: Dolgoživi ljudje imajo razlog za vstajanje zjutraj – naj gre za skrb za družino, hobi ali delo.

Nenehno učenje: Aktivni um skozi življenje zmanjšuje tveganje za kognitivne bolezni, kot je demenca.

FOTO: Žerdin Jože

Delo in prosti čas

Dolgoživi ljudje pogosto delajo delo, ki jih osrečuje in ne povzroča kroničnega stresa.

Poleg tega si redno vzamejo čas za sprostitev:

Stresna služba: Čeprav stres v službi ni vedno izogiben, se dolgoživi ljudje učijo tehnik za njegovo obvladovanje, kot so meditacija, joga in dihalne tehnike.

Redni počitek: Spanje je ključno za regeneracijo telesa in duha. Priporočljivo je 7–9 ur kakovostnega spanca na noč.

Izogibanje slabim navadam

Kajenje: Dokazano skrajšuje življenjsko dobo.

Prekomerno pitje alkohola: Zmerno uživanje, zlasti rdečega vina, je v nekaterih kulturah povezano z dolgoživostjo, vendar pretiravanje škoduje.

Obvladovanje stresa: Dolgotrajen stres vodi do kroničnih bolezni.

Redni zdravstveni pregledi

Preventiva je ključna. Dolgoživi ljudje skrbijo za svoje zdravje z rednimi obiski zdravnika, zgodnjim odkrivanjem bolezni in doslednim zdravljenjem.

Ali imajo ljudje, ki so doživeli sto let kakšno skupno točko?

Stoletniki, ljudje, ki dočakajo sto let ali več, pogosto delijo nekatere skupne značilnosti, ki so jih raziskovalci preučevali v različnih delih sveta. Čeprav genetski dejavniki igrajo pomembno vlogo, imajo tudi življenjski slog, prehrana, socialni odnosi in okoljski dejavniki velik vpliv.

Stoletniki se ne ukvarjajo nujno s težkimi vadbami, vendar ohranjajo aktiven življenjski slog. To vključuje redno hojo, vrtnarjenje in druge naravne oblike gibanja, ki ne zahtevajo intenzivnih naporov.

Stoletniki pogosto pripadajo tesno povezanim skupnostim ali družinam, kjer imajo podporo in občutek pripadnosti. Vloga prijateljstev in družinskih vezi pomaga zmanjševati stres in spodbuja duševno zdravje.

Nekatere skupnosti stoletnikov, na primer na Sardiniji, redno uživajo rdeče vino, vendar v zmernih količinah. To kaže, da lahko zmerno uživanje alkohola, zlasti tistega, bogatega s polifenoli, prinaša nekatere koristi za zdravje.

Veliko stoletnikov ima jasen razlog, zakaj se zjutraj zbudijo. Ta občutek smisla ali namena je povezan z izboljšanim duševnim zdravjem in daljšo življenjsko dobo. Večina stoletnikov živi v okoljih z malo onesnaženja, dostopom do sveže hrane in narave, kar prispeva k zdravemu življenju.

Živeti sto let ni zgolj vprašanje prehrane ali genetike, temveč celovitega življenjskega pristopa. Uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost, močne socialne vezi in življenjski namen so temelji dolgoživosti.

Hkrati pa je pomembno uživati v majhnih trenutkih in živeti brez obžalovanja.

Življenje je maraton, ne sprint – skrbite za svoje telo in duha, da boste v tem maratonu uživali čim dlje.