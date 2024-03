Kako kupi kolo začetnik in kako izkušen kolesar

V praksi mnogokrat tisti, ki že imamo izbran okus, tako močno zakompliciramo in tako močno pademo v dvome, da postane izbira o novem kolesu težja kot pa začetniku, ki se šele spogleduje s kolesarjenjem.

Začetnik stopi v prodajalno koles in se prepusti znanju prodajalca. V največjih primerih zadovoljen za ušesa odpelje kolo iz prodajalne, če mu ga prej že prodajalec sam ne spakira v ali na avto.

Potem pa je veliko odvisno od prodajalčeve spretnosti, znanj in izkušenj odvisno, ali bo ta začetnik postal kolesar ali bo kolo postalo stojalo za prah.

Če je začetniku prodal prav tako kolo, kot ga ta potrebuje, sta zmagala oba, če je zgrešil, je zmagal zgolj prodajalec, ki ne vrača denarja, če stranka ni zadovoljna z nakupom. Nekdo tretji bo lahko poceni kupil kolo od prvega lastnika …

Vedno več je takih, ki prej vse teoretično naštudirajo na spletu in se šele potem napotijo v prodajalne in vedno manj je takih, ki prodajalca vprašajo, kakšno kolo bi bil zanj najprimernejše.

Kolesarjenje je postalo tako množično in popularno, da so kupci iz sezone v sezono bolj seznanjeni, kaj je zanje najboljše in najprimernejše.

Namig za izkušene

Po navadi izkušen kolesar prehitro zamenja svoje kolo. Večkrat ga zamenja, ker ga je »prerasel« v smislu, da je toliko napredoval v svojih kolesarskih užitkih, da enostavno potrebuje boljše, novejše kolo, ki bo kolesarjevo znanje, želje po boljši vožnji še dodatno nadgradil.

Z zamenjavo kolesa je podobno kot z zamenjavo avtomobila, samo, da kolesa ne izgubljajo svoje cene z leti, ampak z meseci, kar pomeni, da naši dvokolesni ljubljenci še bolj rapidno izgubljajo na svojo vrednost, kot pa naši štirikolesni. Temu je kriv tudi dokaj neurejen trg oziroma večja ponudba, kot pa je samo povpraševanje.

V zadnjih letih je opaziti, da smo postali bolj realni, bolj skrbni in varčni tudi do svojih koles in kot posledica tega so razbohoteni servisi, ki so v času korone doživeli popoln razcvet.

Cene koles so poskočile, zato se danes popravljajo, osvežujejo, nadgrajujejo in ne samo prodajajo, naša stara kolesa, zato so tudi drugačno ovrednotena ali drugače rečeno spet so pridobili na ceni. To je dober znak in prav je, da kolesa zopet postanejo pomembnejša od potrošnega transportnega materiala.

(Ne) zamenjati za vsako ceno

Izkušen kolesar dobro pozna vse hibe svojega kolesa, ki so zelo tesno povezane z napredkom kolesarja. Zato zamenja kolo takrat, ko se pojavi želja po boljši, kar po navadi pomeni po hitrejši in varnejši vožnji.

Da bi stroški ne bili preveliki za denarnico, je pred nakupom dobro vedeti, kaj sploh hočemo, kajti hitro se zgodi, da zapravimo preveč za premalo. V nadaljevanju bom skušal napisati navodila za Manj je Več in seveda tudi boljše.

Okvir in obročniki so najbolj izraziti in hkrati najpomembnejši ter najdražji komponenti na vsakem kolesu. Obstaja pa ena velika razlika in sicer ta, da ima okvir veliko daljšo življenjsko dobo, kot pa obročniki. Ko se odločimo za menjavo starega za novo kolo pa imamo v glavi, da je treba zamenjati vse, ker je vse staro in dotrajano.

Najprej kar lahko pustimo, je okvir in prvo, kar lahko zamenjamo, so obročniki. Oprema, kot so zavore ali menjalniki pa so poceni in hitro popravljivi (seveda, ne tisti s katerimi dirkajo najboljši kolesarji), oz. nadgradljivi. Torej za razliko, ki nastane v znesku med prodanim starim biciklom in kupljenim novim je še vedno prevelika, da bi se splačalo.

Če za polovico nastale razlike, ki jo boste porabili za nakup novega, osvežite, nadgradite, popravite starega, boste več kot zadovoljni. V praksi to pomeni, da kolo, za katerega ste na primer odšteli 3.000 evrov, je po treh letih vredno zgolj 1.000. Seveda si želimo boljšega zato gledamo kolesa, ki zdaj stanejo 3.500 ali več, torej bomo dodali 2.500 evrov ali več.

To je veliko denarja, nadgradnja, osvežitev in popravilo vas v nobenem primeru (razen, če si boste privoščili ekstremno drage komponente) vas ne more stati toliko evrov.

In vendar karkoli storite, imate še vedno »staro« kolo. To ne drži povsem. Sploh pa ne drži, če ste že na začetku izbrali kolo, ki vam res odgovarja. To pomeni, da novo kolo ne bo nujno ponujalo boljšo vožnjo, ker se zlahka zgodi, da vam nova geometrija okvirja, nova znamka, nova oprema, ne bo izpolnila vaših pričakovanj. Mogoče ste starega zgolj naveličani?

Z osvežitvijo, pomladitvijo nekaterih ključnih delov opreme se največkrat zgodi, da kolesu nepričakovano podaljšate bivanje v vaši družbi. Pomislite, kako drago ste ga plačali in koliko ste potrebovali in ali je res že odslužil svoje ali pa gre zgolj za kozmetični minus.

In vendar si bom kupil novega, boljšega

Izkušenemu kolesarju nobena »žauba« ne pomaga, ko se odloči zamenjati, kupiti novo kolo. Čisto preveč je že »not padu«, da bi poslušal varčnega tradicionalista iz Gorenjske.

Novo kolo je zelo težko izbrati, če si prej ne določimo proračunskega limita namenjenega za nakup, ker želje so eno, realno finančno stanje pa drugo. Vedno si želimo, da je vsako naslednje naše kolo boljše. Če si tega ne želimo, potem je tisto prej opisano zelo dobrodošlo.

Torej, najprej moramo proučiti, kakšno je naše staro kolo in kaj pričakujemo od novega. Tu se porajajo mnoga vprašanja: je material okvirja novega kolesa zares boljša od mojega starega, je geometrija okvirja taka, ki mi ustreza, res potrebujem kvalitetnejše komponente, koliko boljše komponente potrebujem, kako je s servisom in garancijo, ker vemo, da boljše in dražje kot je kolo, bolj pogosto rabi serviserja. Ironično, kajne? Bolj pogosto menjate kolesa, manj sprememb na boljše opazite.

Že pri materialih samega okvirja ali celega kolesa se zelo rad zatakne. Ogljikova vlakna so danes med cestnimi dirkalnimi kolesi najbolj zaželena. Med gorskimi ali med trekingi pač še ne, ker to ni material, ki bi med takimi kolesi pomenil neko ogromno prednost. Ampak, pozor, tudi med dirkalnimi je prišlo do poplave zmešnjav zaradi karbonskih želja.

Ne malokrat boste iz strokovnjakovih nasvetov lahko razbrali, da je bolje kupiti kvalitetnega dirkalca narejenega iz aluminija kot pa nizko cenovnega karbonca. Do tega je prišlo zgolj zaradi povpraševanja, ki je začela presegati ponudbo, zato so spretni proizvajalci hitro prišli do kolesa, ki je narejen iz »slabega« karbona oz. iz ogljikovih vlaken.

Ampak, kolesarji smo taki, da nas težko kdo prepriča, da bi bilo »staro« boljše od »novega«. Odločili smo se za kolo, ki ima boljši okvir in zato boljše vozne lastnosti, a zaradi uravnavanja ugodnosti cene ima slabše obročnike. Zna se zgoditi, da je celo vaše staro kolo imelo boljše. Torej ostane vam takojšnja nadgradnja ali nakup boljšega kolesa z boljšimi obročniki, oboje pa je že v štartu zelo drag preskok.

Dobro je vedeti, da je bolje več denarja nameniti za kvalitetne obročnike, kot pa za okvir. Obročniki so bolj opazni pri sami kvaliteti vožnje, kot pa okvir kolesa. V večini primerov delamo ravno obratno, to pa zato, ker so nas tako navadili trgovci zgolj zaradi uravnavanja »normalnih« cen. Skratka bolje in hitreje in varneje se boste vozili s kolesom, ki je sestavljen s povprečnim okvirjem in dobrimi obročniki, kot pa obratno.

Nakit kolesa

Komponentam iz katerih je kolo sestavljeno in na kakšne lepotne presežke samih okvirjev, lahko tudi glede na cene, rečemo že nakit. Vsaka novejša oprema dela hitreje, ponavadi je lažja, vendar ni nujno, da je bolj vzdržljiva ali obstojna. Popravilo oz. vzdrževanje starih komponent je poceni in učinkovito. Nakup novih pa je predvsem drago. Ampak, ker kupujemo novo kolo naj bodo tudi komponente vsaj za razred boljše od prejšnjih.

Bolj izkušeni kolesarji rabijo hitre, točne in učinkovite menjalnike, udobnejša krmila in sedeže, boljše in hitrejše pnevmatike. Razlika med posameznimi komponentami, na primer med menjalniki je zgolj v hitrosti prestavljanja in teži. Dražji kot so, hitreje prestavljajo a zato rabijo tudi več vzdrževanja. »

Zlata sredina« pa je tista, ki zadovolji tako dirkače kot resne rekreativce, ker njihova razlika v teži je minimalna, razlike v hitrosti ponavadi nihče ne zazna, točnost pa je v velikih primerih celo boljša kot pa pri tistih najboljših, najdražjih, najnovejših. Razlog tiči predvsem v občutljivosti materialov.

Povzetek za izkušene

Zamenjajte staro kolo za novo, če greste dejansko iz slabšega na boljšega, ne pa iz starejšega na novejšega.

Povzetek za začetnike

Kupite si kolo, ki vam je všeč na prvi pogled. Vozili se boste večkrat in z večjim veseljem.

Začetnikom v pomoč

Če boste stali pred prodajalcem in vas bo vprašal, kje in kako boste kolesarili, ne bodite začudeni. To je prvo vprašanje, ki vam ga bo zastavil, zato priporočam, da že doma premislite o tem.

Odgovorite si na vprašanje, kje se boste vozili. Čudno vprašanje na prvo slišanje, ker bi se vsi radi povsod vozili, ampak temu ni ravno tako. S tem vprašanjem je mišljeno ali se boste vozili po asfaltnih cestah, makadamskih, po trailih, ali zelo slabih poteh.

Mnogo ljudi ne mara asfaltnih cest, ker tam kraljujejo in nagajajo avtomobili, zato si raje izberejo mirne makadamske poti. Torej že nekaj vedo in zato iščejo kolo takim cestam primerno.

Nekateri neodločneži tehtajo med asfaltnim in makadamskim potmi. Torej si predstavljajo, da je stvar odločitve, kaj jim bo na dan vožnje bolj ustrezalo. Tudi prav, ker tudi za take delajo kolesa. Tudi za take, ki so mešanica med samotnjaki in adrenalinci, se najdejo prava kolesa. Potem sledijo še ozko specializirana, ki pa vedno najdejo točno takega lastnika za kakršne so izumljeni in narejeni.

Nad vse napisano spada naslov: Izberite si pravi tip kolesa! Podnaslov pa se glasi, da pravi tip kolesa izberete lahko le v primeru, če veste, kje in kako ga boste uporabljali. Če boste o tem premišljevali in prišli do končnega zaključka potem boste že bližje želenemu kolesu.

Ožanje izbora

Izbor si boste močno skrčili, če si boste razložili naslednje:

-tip kolesa

-namen uporabe

-materiali

-udobnost

-cena