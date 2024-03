Tako se najlažje naučimo nordijske hoje

Športniki in vojaško osebje na Finskem že desetletja uporablja sprehajalne palice med poletnimi vadbami hoje in teka. Na trgu več vrst palic za nordijsko hojo glede na tehniko hoje.

Pri tehniki nordijske hoje hodcu sploh ni treba prijeti za ročaj palice, saj v roki potuje preko trakov, zanke in stremena. Prava palica za nordijsko hojo nima oprijema, ki bi se zategoval na spodnjem delu roke, saj to ovira sprostitev oprijema zamaha roke.

Ročaji z razširjenim dnom se uporabljajo pri pohodniških palicah. Ročaji na palicah za nordijsko hojo so običajno poenostavljeni in ozki.

Palice za nordijsko hojo so iz aluminija ali ogljikovih vlaken. Nekatere palice so težje, nekatere zelo lahke. Na splošno, nastavljive palice ali vzmetni sistemi, palicam dodajo težo.

Palice so lahko nastavljive ali fiksne dolžine. Dolžina palice je ključnega pomena za uporabo prave tehnike. Palica s fiksno dolžino je običajno najlažja izbira. Toda za tiste, ki želijo deliti palice z drugimi ali jih želijo lažje spakirati, so zaželene teleskopske palice.

Palice s kovinskimi konicami uporabljamo za poti v naravi, ​​gumijaste konice za hojo po pločniku ali asfaltni cesti. Gumijaste konice morajo biti dovolj varne, da ostanejo na mestu tudi v mokrem, in da se jih da enostavno odstraniti, ko želite uporabiti ostro kovinsko konico.

Vzmeti ali drugi sistemi blaženja so elementi, ki so bolj primerni za pohodne palice, vendar jih najdemo na nekaterih modelih za nordijsko hojo.

Zapestni trakovi in posebna strema so bistvenega pomena za uporabo palic za nordijsko hojo. Streme in zanka se morata dobro prilegati in ne smeta povzročati drgnjenja. Sistemi se nenehno izboljšujejo, preverite najnovejše modele.

Idealna je lahka, čvrsta palica pravilne dolžine z ergonomskim oprijemom in zelo udobno zanko in stremenom, ki ne moti gole roke.

Pravilna tehnika nordijske hoje s palicami je preprosto izboljšanje običajnega zamaha rok pri hoji.



Palice ostanejo za telesom in so ves čas obrnjene diagonalno nazaj.

Gre za 10-stopenjski proces, ki se začne s sprostitvijo zgornjega dela telesa:

Ramena so sproščena in spuščena Palice držimo ob telesu Roke so rahlo razprte, da se palice lahko zavihtijo naprej - palic ne primemo oz. ne stisnemo za ročaje, ampak zanihajo naprej iz zapestnih trakov. Vodilna noga udari ob tla Nasprotna roka zaniha naprej do višine pasu Nasprotna palica s peto nasprotne noge udari ob tla Palice ostanejo usmerjene diagonalno nazaj, nikoli niso pred telesom Potisnite palico kolikor je mogoče nazaj, roka se poravna, da tvori neprekinjeno črto s popolnoma iztegnjeno roko, dlan roke pa se razpre iz oprijema ročaja palice do konca zamaha roke Stopalo se gre skozi korak tako, da se na koncu odrine s prstov. To podaljša korak za telesom, kar najbolje izkoristi vsak korak Gibanje rok je mehko in sproščeno

Ohranjanje sproščenih rok in držanje palic za telesom sta ključna elementa pravilne tehnike. Veliko ljudi uporablja napačne tehnike, palice nameščajo pred telo in preveč upogibajo komolec.

Pravilne tehnike se je mogoče naučiti v tečajih nordijske hoje – samoukost ni priporočljiva, saj se je treba naučiti tako koraka, kot stika palice s tlemi, in razumeti, kako palico po odrivu pustimo za seboj, ne da bi stiskali ročaj. Izjemno pomembno je tudi pravilno in sproščeno dihanje. Saj ni težko, le nekdo nam mora pokazati.

Inštruktorjev nordijske hoje pa je pri nas dovolj.