Kako črno grozdje deluje proti nekaterim boleznim in kdo ga ne sme uživati

Grozdje vsebuje številne bistvene vitamine in minerale ter kemične spojine, ki pomagajo ohranjati zdrave lase in kožo. Pozitivno vpliva tudi na zdravje srca ter krepi in ščiti celice pred rakom.

Močan antioksidant, ki ga vsebuje rdeče vino, antioksidant resveratrol, daje črnemu grozdju lastnosti, ki varujejo zdravje najpomembnejših organov, poroča portal eKlinika.

Antioksidanti so kemične spojine, ki pomagajo zaščititi naše celice pred poškodbami. Ščitijo pred rakom, Alzheimerjevo, Parkinsonovo boleznijo, boleznimi srca in diabetesom. Pomagajo lahko pri hitrejšem okrevanju po bolezni. Črno grozdje je bogato z naravnimi sladkorji in ima malo kalorij.

Črno grozdje je sestavljeno iz 82 odstotkov vode, zato ga uvrščamo med nizkokalorična živila, čeprav ima visoko vsebnost sladkorja. Pol skodelice grozdja ima 7 gramov sladkorja in 8 gramov ogljikovih hidratov. Od vitaminov je črno grozdje bogato z vitaminoma C in K, od mineralov pa vsebuje kalij, baker in mangan.

Resveratrol in spojina pterostilben, ki ju najdemo v črnem grozdju, sta v laboratorijskih študijah pokazala pozitivne učinke proti debelosti. Obe sestavini vplivata na izboljšanje črevesne flore in uravnavata energijo, vendar so na tem področju potrebne nadaljnje raziskave.

Antioksidant resveratrol ima tudi zaščitno funkcijo v boju proti raku. Raziskave so pokazale, da je ta antioksidant v laboratorijskih testih in študijah na živalih upočasnil rast raka, vendar so potrebne dodatne raziskave, da bi ugotovili, kako lahko pomaga ljudem v boju proti raku.

V primeru krvavitve se izogibajte grozdju

Spojine v grozdju lahko upočasnijo strjevanje krvi. Zato morajo ljudje, ki imajo kakršno koli krvavitev ali se pripravljajo na operacijo, omejiti uživanje črnega grozdja. Prav tako grozdja ne dajajte majhnim otrokom, ker obstaja nevarnost zadušitve.