Belo ali črno: katero grozdje je bolj zdravo

Obe vrsti grozdja sta zdravi, saj vsebujeta veliko vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih snovi, ki so nepogrešljive za dobro zdravje, počutje in tudi lep videz. V obeh je antioksidant resveratrol, ki ohranja zdravje srca, ožilja, uravnava krvni sladkor in je nepogrešljiv za dober imunski sistem, ga je pa več v črnem grozdju.



To pa ne pomeni, da bi morali belo grozdje zapostaviti. Vsebuje namreč antioksidante katehine, ki jih v črnem grozdju ni, igrajo pa močno vlogo pri zaviranju telesnih vnetij, skrbjo za lepo in zdravo kožo, varujejo pred virusnimi in bakterijskimi okužbami ter pred glivičnimi infekcijami, ob tem so nepogrešljivi za zdravje prebavil.



Skratka: črno grozdje vsebuje več resveratrola, belo vsebuje katehine, zato je oboje nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane.

