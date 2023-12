Vse, kar morate vedeti pred nakupom smučarskega čevlja

Kupiti smučarski čevelj je najbolj zahtevno opravilo v belino zaljubljenega človeka in čeprav – v nasprotju s smučmi, ki jih je težje preskusiti pred nakupom – lahko čevelj v trgovini pomeri, se še vedno zgodi, da je smučarski dan z novimi čevlji prava polomija.

Tudi če v trgovini ugotovimo, da nam noga zleze v čevelj kot v copato, da je zapenjanje enostavno, da nas nič ne tišči, da imamo občutek, da je naša nova pridobitev kot ulita po naši nogi, da nam čevelj dovoljuje ustrezno možnost gibanja naprej (in vračanja nazaj, seveda), se lahko na snegu vse obrne na glavo.

Največja težava je seveda, če svoje ravni smučarskega znanja ne ocenimo realno in si kupimo prezahtevne čevlje. Seveda je tudi možnost, da smo dobri smučarji, pa nas evrska realnost prisili v nabavo preprostejše obutve, vendar se to zgodi manjkrat. Navsezadnje: dober čevelj lahko dobimo tudi iz druge roke, samo vedeti moramo, kaj kupujemo.

Zagotovo je poleg tega, da nas čevelj ne žuli, da nas ne tišči, da nam v njem ne zaspi noga, pomembno to, da premore ustrezno trdoto za naš način in znanje smučanja.

Trdoti čevlja po domače pravimo »fleks«

»Koliko fleksa pa ima ta pancer?« je vprašanje, ki ga moramo postaviti v trgovini, pa čeprav kupujemo rabljene čevlje. Zato je dobro vedeti, kaj »fleks« sploh je. Seznanili se bomo, kaj je bistvo prožnosti čevlja, kakšne vrste »fleksa« poznamo in kako najti ustrezno smučarsko obutev za nas.

Kaj je »fleks«?

Najpreprosteje razloženo je to prožnost smučarskega čevlja, ko ga poskušamo upogniti naprej. Upogib naprej pomeni stopnjo upora, ki jo bo čevelj zagotovil, ko boste nogo v gležnju upognili naprej.

Izbira ustrezne upogljivosti je ključna za zmogljivosti vsakega smučarskega čevlja, izbiramo glede na smučarsko raven, način smučanja in težo obutega.

Čevelj mora biti dovolj trden, da podpira nevtralno držo smučarja - čevelj, ki je premehak, se bo dobesedno podrl pod težo in vzvodom, ki ga povzroči smučar, saj se je v kolenu ustvarilo preveč upogiba, to bo kmalu povzročilo tudi preutrujenost mišic.

In nasprotno: čevelj, ki je preveč trd, se ne bo dovolj premaknil naprej, ko bo smučar izvajal pritisk na njegov prednji del. Pretog čevelj bo preprečil, da bi iz naših smuči iztisnili tisto najboljše.

Pretrd čevelj bo težišče našega telesa postavil predaleč nazaj na smuči, kar bo vplivalo na našo sposobnost zavijanja in nadzora smuči; lahko se pojavijo tudi bolečine v golenicah.

Kaj pomenijo številke upogljivosti

Številka upogljivosti čevlja sporoča, kako trd je ta v gibanju naprej.

Pozor: vsaka blagovna znamka ima svojo lastno lestvico in zato »fleks« ni standardiziran. Višji ko je »fleks«, bolj trden je občutek upogiba, ko smučar pritiska na sprednji del svojih čevljev, da upogne gleženj.

V takem primeru je čevelj tudi veliko bolj odziven, ko prenašamo sile na smuči. Manjši (mehkejši) je indeks upogljivosti, enostavnejši bo čevelj, ko bomo upognili v gležnju; vendar to tudi pomeni, da je čevelj lahko manj odziven, ko smučar s svojo silo obremenjuje smuči.

Kako veste, kakšno fleksibilnost ima določen čevelj?

Ocena prožnosti je pogosto kar vključena v ime modela. Denimo model Tecnica Cochise 110 pomeni, da ima upogib 110. Pogosto boste našli številko natisnjeno na strani čevlja.

Ali lahko trdoto prilagodimo?

Večino čevljev lahko prilagodite, da so mehkejši ali trši. Nekateri modeli imajo dodatne možnosti prilagoditve trdnosti.

»Fleks« ni univerzalen

Ne glede na blagovne znamke se fleksibilnosti razlikujejo.

Da, vsak proizvajalec ima lasten sistem upogibanja in tisto, kar pri eni znamki velja za mehko, je pri drugi lahko oznaka za trdo. Ocene fleksibilnosti se med znamkami razlikujejo tudi glede na to, za kakšno smučanje je čevelj namenjen; srednji upogib pri dirkalnem čvlju je dejansko lahko podoben trdemu »fleksu« v rekreativnem čevlju. Na primer, tekmovalni »fleks« 80 se občuti podobno kot rekreativni »fleks« 100!

Proizvajalci smučarskih čevljev vedno eksperimentirajo z različnimi tehnologijami, zato bo različnimi med znamkami in modeli tudi plastike, iz katerih so čevlji, odreagirala na različne načine.

Upoštevati je treba tudi zunanja dejavnika, kot sta temperatura in teren, zato morajo biti ocene fleksibilnosti razumljene kot splošno vodilo za smučarje in obdelovalec, dodelovalce čevljev (Boot fitter, angleško) pri izbiri novega čevlja

Velika upogljivost, mehki »fleks«

Ženske: 50-70

Moški: 60-80

Za koga: smučarski začetniki ali tisti, ki se za to možnost odločijo sami.

Mehkejši upogib omogoča lažje gibanje zgornje in spodnje manšete čevlja, kar pomeni, da je za to potrebna manjša sila, vendar je tudi povratne sile za vrnitev v osnovni položaj manj.

Takšna upogljivost je primerna za smučarje začetnike, ki se še vedno učijo tehnike pritiska v sprednjem delu čevlja. Mehkejši upogib je lahko primeren tudi za smučarja prostega sloga (frirajd) ali osebo z lažjo težo. Praviloma se mehkejši čevlji lažje natakniti in sneti, kot trše.

Opozoriti velja, da čeprav so mehkejši čevlji, ki so na voljo na tržišču, na voljo s »fleksom« 50 za ženske in 70 za moške, so zelo mehki najpogosteje slabše kakovosti, s slabšimi notranjimi čevlji, zaponkami in cenejšo plastiko.

Prav tako je treba opozoriti, da bodo smučarji začetniki, ki bodo smučali več kot nekaj dni na leto, zelo hitro z znanjem prerasli tak čevelj z zelo mehko fleksibilnostjo, in nadaljevanje boljšega smučanja v takšnem čevlju jih bo dejansko oviralo pri napredovanju. Večina dobrih trgovin s smučarskimi čevlji se bo zato pogosto izognila ponudbi zelo mehkih vrst čevljev.

Srednja upogljivost, srednji »fleks«

Ženske: 70-90

Moški: 80-100

Za koga: za začetnike, srednje dobre in napredne smučarje.

Srednje prožni čevlji so prilagojeni začetnikom, so vmesnik do naprednih smučarjev in zagotavljajo večjo odzivnost, kar posledično zagotavlja boljše zavoje in večje hitrosti. Najboljši so za tiste, ki lahko udobno smučajo na zelenih, modrih in lažjih črnih progah.

V večini primerov nudijo smučarju dovolj podpore tudi, ko se želi ta spoprijeti s strmejšim terenom, grbinami in tršim snegom. Srednje fleksibilni čevlji so navadno narejeni iz bolj kakovostnih materialov kot zelo mehki čevlji in imajo običajno več funkcij, ki jih je mogoče prilagoditi smučarjih željam in potrebam.

Trdi čevlji, velik »fleks«

Ženske: 90-100

Moški: 110 - 125

Za koga: za srednje dobre in napredne smučarje, pa tudi za eksperte in učitelje smučanja.

Za agresivnejše smučarje je zaželen težji upogib, ko gre za prenos energije od noge do čevlja in na smuči, prav tako pa se bo tudi vrnitev zgornjega dela čevlja v naravni položaj zgodila veliko učinkoviteje.

Čevlji s tršim upogibom so zasnovani tako, da zagotavljajo največjo hitrost in odzivnost. Takšni čevlji so običajno v notranjem čevlju narejeni s podlogami, ki so trdnejše in in boljših materialov, plastika in zaponke in trakovi so pogosto boljše kakovosti in so zato dražji.

Smučarji, ki smučajo odločno ali smučajo več kot le nekaj dni na leto, si želijo bolj trdnega čevlja tako zaradi višje kakovosti materialov kot tudi trajnosti in odlik takšnega čevlja.

Pozor: čvrstejši »fleksi« so lahko primerni tudi za začetnike in srednje dobre smučarje, ki so višji, težji ali močnejši od povprečnega smučarja. To je posledica povečane zmožnosti, da so sposobni bolje smučati v trdnejšem čevlju, kot v mehkobi.

Čvrsti čevlji z velikim »fleksom« so najboljši za smučarje, ki želijo iti kamor koli in uživati brez omejitev. Seveda so za to potrebni poleg poguma še znanje in preudarnost, pa moč.

Opomba: trdnejši upogib je lahko dobra možnost tudi za začetnika ali srednje dobre smučarje, ki imajo težave z gibanjem na gležnju zaradi zategnjenim zadnjih mišic ali pomanjkanje gibljivosti v gleženjskem sklepu. V teh primerih se lahko tudi začetnikom priporoči trd ali zelo trd čevelj.

Zelo trdi čevlji, najvišji »fleks«

Ženske: 105+

Moški: 130+

Za koga: Za napredne smučarje, eksperte, učitelje in tekmovalce.

Zelo trd »fleks« je odlična izbira za višje, težje ali agresivnejše napredne smučarje, ki potrebujejo in obvladajo tehniko in pričakujejo visoko stopnjo odzivnosti čevljev za natančne zavoje. Rekreativni čevlji so s približno 110 fleksa za ženske in 130 za moške, poleg tega pa v to ponudbo spadajo tudi dirkalni modeli.

Rekreativni čevlji z najvišjim »fleksom« imajo pogosto kombinacijo elementov tehnologije dirkalnih modelov, vendar kljub temu ohranjajo vse funkcije, ki so zasnovane za udobje in toplino v notranjosti.

Takšni vrhunski modeli v rekreacijski ponudbi bodo omogočili smučarju vse najboljše, kar lahko ponuja čevelj glede kakovosti, zmogljivosti in vzdržljivosti, zato so izbira številnih smučarskih eksperov, pa tudi vsakodnevnih smučarjev.

Poleg 110 »fleksa« za ženske in 130 za moške se takšni čevlji po navadi ožji, imajo debelejše školjke in tanjše obloge. Zasnovani so za največje zmogljivosti, je praviloma pa se zato nekoliko odrečete udobju. Pomembno je opozoriti, da se 130 »fleksa« v rekreativnem čevlju občuti povsem drugače kot 130 v dirkalnem čevlju.

Kateri »fleks« torej?

Pri izbiri najprimernejše upogljivosti čevlja je treba upoštevati številne dejavnike. Zato je zelo priporočljivo poiskati nasvet izkušenega serviserja smučarskih čevljev.

Dober strokovnjak bo priporočal prilagodljivost glede na vašo višino, težo, smučarsko znanje, smučarsko biomehaniko in osebne želje smučarja. Tak strokovnjak po navadi opazuje smučarja, ko upogne čevelj pri pomerjanju in na podlagi opazovanja v trgovini lahko presodi, ali bo priporočil tršo ali mehkejšo možnost.

Prožnost nekaterih smučarskih čevljev se pri različnih temperaturah močno razlikuje, odvisno seveda od vrste plastike, ki se uporablja pri izdelavi.

Dober oblikovalec vašega čevlja vas bo seveda podučil tudi o tem.

Pripravljeno po zapisu dr. Neda Buckleya, Powderlife

Dr. Ned Buckley je kirurg podiater specialist, podiater in strokovnjak za nastavitev smučarskih čevljev.