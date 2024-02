Kaj je res bolj zdravo - mast ali olje

Dietetiki in nutricionisti imajo glede zdravega prehranjevanja različne nasvete, vsi pa se strinjajo v enem – nobeno posploševanje ni dobro.

In odličen primer za to je mast, ki je bila »izgnana« iz naše prehrane, zdaj pa lahko pogosto beremo in slišimo, da je bolj zdrava od rastlinskih olj.

In kaj je zdaj resnica?

Večina receptov vključuje uporabo maščobe - od peke do solat. Maščobe so bistvenega pomena za zdravje srca, za delovanje telesa in za zdravje možganov, a ko jih izbiramo, se želimo prepričati, da izberemo še boljšo možnost. Če ta, seveda, obstaja.

Dolga leta smo od zdravnikov in nutricionistov poslušali, da z mastjo pride telesna maščoba, holesterol in mozolji, nato pa so znanstvene raziskave pokazale, da se je masti nezasluženo in po krivici prijel sloves nezdravega živila.

V nasprotju s splošnim prepričanjem je mast dejansko lahko zdrav dodatek prehrani, če jo uživate v zmernih količinah.

Uporaba maščobe za cvrtje namesto, na primer, sončničnega olja, bi lahko zmanjšala tveganje za bolezni srca in raka, pravijo britanski znanstveniki. Raziskava BBC-jevega Trust Me I'm a Doctor je dokazala, da je mast bolj zdrava in da je med oljem in mastjo treba izbrati mast.

V okviru omenjene oddaje naj bi skupina raziskovalcev odgovorila na vprašanje »s katerimi maščobami in olji je najbolje kuhati?«.

Skupini prostovoljcev so dali več vrst maščob in olj; sončnično olje, koruzno olje, hladno stiskano repično olje, oljčno olje (rafinirano in ekstra deviško), maslo in mast, ter jih prosili, naj jih uporabljajo pri kuhanju. Udeležence so prosili, naj po kuhanju zberejo ostanke olja, ki so jih nato analizirali na Leicester School of Pharmacy na univerzi De Montfort.

Raziskovalec Michael Mosley je pojasnil, da se pri segrevanju olj in maščob med cvrtjem ali kuhanjem spremeni njihova molekularna struktura.

»Pride do oksidacije, reagirajo s kisikom v zraku, da ustvarijo aldehide in lipidne perokside.« Pri sobni temperaturi se zgodi nekaj podobnega, le da počasneje. »Ko lipidi postanejo žarki, oksidirajo,« pravi Mosley.

»Sončnično in koruzno olje sta v redu, če ju ne izpostavljate vročini, cvrtju ali kuhanju,« je dejal profesor Martin Grutveld. »Če bi lahko izbiral med mastjo in polinenasičenimi maščobami, bi vsakič izbral svinjsko mast,« je dejal.

Čeprav ima mast holesterol, je ta dober

Svinjska maščoba je bogata s holesterolom, vendar njeno zmerno uživanje uravnava nastajanje holesterola v telesu.

Mimogrede, prenizka raven holesterola v krvi je povezana z večjim številom smrti, depresijo, samomorilnim in agresivnim vedenjem ter Alzheimerjevo boleznijo. Raven holesterola v maščobah je varuh zdravja, ne nevarnost zanj, 100 g maščobe vsebuje 95 mg holesterola.

Čeprav naša telesa potrebujejo holesterol, lahko prekomerni vnos povzroči visok LDL (lipoprotein nizke gostote) v krvi, znan tudi kot »slab holesterol«. Visoke ravni LDL lahko povzročijo kopičenje lipidov v krvnih žilah, kar povzroči bolezni srca in možgansko kap, poroča healthnews.com.