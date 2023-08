Kaj dobimo, če zmešamo rdeče vino in česen

Vzemite 12 strokov česna in pol litra rdečega vina. Česen očistimo in sesekljamo ter damo v steklenico. Nalijemo vino in dobro zapremo. Hranimo na svetlobi dva tedna in vsak dan večkrat pretresemo. Po dveh tednih napitek precedimo in prelijemo v drugo steklenico. Vzemite eno čajno žličko trikrat na dan en mesec.

OPOMBA: To je močno zdravilo, zato ga uporabljajte s 6-mesečnim premorom med dvema tretmajema, torej le dvakrat letno. Prvi rezultati so vidni že po 24 urah.

Koristi rdečega vina

Paracelsus, vplivni švicarski zdravnik iz 16. stoletja je zapisal: »Vino je hrana, zdravilo in strup - gre le za odmerek.« Tako kot pri skoraj vsaki hrani ali pijači so lahko veliki odmerki vina škodljivi za naše zdravje. Zmerni odmerki pa so lahko zelo koristni.

Raziskovalci so ugotovili, da so rdeča vina, bogata s flavonoidi, najboljša za naše zdravje. Flavonoidi so najbolj znani po svojih antioksidativnih lastnostih, ki pomagajo telesu v boju proti alergijskim, virusnim in rakavim sovražnikom. Rdeča vina vsebujejo tudi antioksidante, ki pomagajo telesu, da postane bolj odporno proti raku in boleznim srca in ožilja. Najvišjo koncentracijo antioksidantov in flavonoidov imajo 3 znane znamke: cabernet sauvignon, petit syrah in modri pinot.

Druga rdeča vina, kot je merlot, vsebujejo manj flavonoidov, a še vedno veliko več kot večina belih vin. Zato so najboljša vina za zdravje suha rdeča vina. Seveda ne pretiravajte, vendar upoštevajte, zdaj že znanstveno dokazano dejstvo, in dodajte kozarec vina svoji dnevni prehrani. Po mnenju znanstvenikov bi to lahko pomembno vplivalo na ohranjanje vašega zdravja.

Česen je pomemben FOTO: Jerneja Jošar

Koristi česna za naše zdravje

Česen upravičeno velja za eno najbolj čudežnih naravnih zdravil. Zaradi njegove bogate terapevtske sestave so na osnovi česna pripravili številna zdravila, strokovnjaki pa priporočajo uporabo tega izdelka surovega, zlasti pozimi.

Naravni antiseptik

Številne študije so potrdile, da ima česen številne antibakterijske lastnosti. Skrivna sestavina čebule je alicin, ki je naravni antibiotik in najboljše orožje proti bakterijam, glivicam in virusom. Zanimivo je, da mora biti česen prisoten v obrokih vojakov in športnikov, saj lahko poveča učinkovitost in poveča vzdržljivost.

Proti virusom

Česen je najboljše naravno zdravilo proti virusom, kar je še posebej pomembno v prehodnem obdobju. Predvsem česen vas bo rešil pred prehladom, gripo in herpesom. Redna uporaba tega izdelka pomaga krepiti imunost. Strokovnjaki trdijo, da je dnevni odmerek česna za splošno krepitev zdravja odraslih 2 do 5 gramov.

Za prebavo

Česen je pomemben, ker pomaga želodcu pri prebavi težke hrane in tudi odstranjuje holesterol iz telesa.

Izboljšanje zdravja srca in ožilja

Česen v prehrani je koristen tudi za srčno-žilni sistem, saj pomaga k bolj tekoči krvi. To zmanjša verjetnost zastajanja krvnih strdkov v krvnih žilah. Zato je česen še posebej zaželen pri ljudeh, ki so preboleli srčni infarkt. Raziskave kažejo, da lahko česen pozitivno vpliva na arterije in krvni tlak.

Lastnosti česna v boju proti raku

Zdravniki česen imenujejo učinkovito preventivo proti raku. Dejstvo je, da učinkovine tega izdelka zavirajo proste radikale, ki po številnih raziskavah prispevajo k nastanku tumorjev. Plus nasvet: kdo ne bi smel jesti česna? Kljub vsem blagodejnim lastnostim česna ne smejo uživati ​​ljudje, ki imajo želodčne razjede ali gastritis.