Kaj bi se zgodilo, če bi pili pivo vsak dan

Pivo je bogato z beljakovinami in vitaminom B, vsebuje pa tudi enako količino antioksidantov kot vino.

Hmelj, glavna sestavina pri proizvodnji piva, vsebuje flavonoide, poleg tega pa je dober vir mineralov, ki igrajo pomembno vlogo pri številnih presnovnih procesih.

Vsakodnevno pitje zmernih količin piva lahko močno izboljša vaše zdravje:

Pivo ohranja zdravje ledvic. En kozarec piva na dan zmanjša verjetnost za nastanek bolezni ledvic za kar 40 odstotkov, kažejo rezultati nedavne raziskave. Rastlinske vlaknine v njegovi sestavi znižujejo raven LDL holesterola in ščitijo telo pred boleznimi srca in ožilja.

Pivo je bogato z vitamini B1, B2, B6 in B12, kar zagotovo poveča raven vitaminov B v telesu. Vsebuje 30 odstotkov več vitamina B6 kot vsi drugi viri, a tudi veliko količino redkega vitamina B12. Po drugi znanstveni študiji visoka vsebnost silicija v pivu krepi kosti. Pivo vsebuje laktoflavin in nikotinsko kislino, dve sestavini, ki izboljšujeta spanec in zdravita nespečnost.

Rezultati raziskav potrjujejo tudi, da zmerno uživanje piva zmanjša tveganje za srčni infarkt za neverjetnih 40 do 60 odstotkov. Pivo je odlična pijača za preprečevanje strjevanja krvi.

Strokovnjaki menijo, da pivo izboljša spomin. Po njihovem mnenju so ljubitelji piva izpostavljeni manjšemu tveganju za razvoj demence in Alzheimerjeve bolezni v poznejših letih kot tisti, ki se pivu izogibajo.

Dokazano je, da dva kozarca piva na dan občutno zmanjšata stres. Vsakodnevno uživanje piva pozitivno vpliva na pigmentacijo, kožo naredi mehkejšo in lepšo. Torej, zmerno je zelo zdravo. Zmerno!