Sedem razlogov, zakaj bi ženske morale piti pivo

Zmerno pitje alkoholnih pijač je dobro za zdravje! Še več, nedavne študije so pokazale, da ima pivo, še posebej črno pivo, veliko koristi za žensko zdravje in lepoto, zato ni slabo, če po napornem delovnem dnevu spijete kozarec piva.

Poglejmo, kaj priporočajo na spletni strani eatthis.

Najprej pa opozorilo o zmernosti. To smo že jemali, kajne?

1. Močnejše kosti:

Ženske, ki spijejo dve pivi na dan, imajo močnejše kosti kot pripadnice nežnejšega spola, ki te alkoholne pijače ne uživajo. To je rezultat raziskave National College of Naturopathic Medicine iz ameriške zvezne države Oregon, objavljene v reviji Natural Medicine Journal, ki je pokazala, da pivo vsebuje znatne količine biološko razgradljivega silicija, ki je eden od pomembnih elementov, iz katerih človeške kosti so zgrajene. Zmerno pitje piva je zato še posebej priporočljivo za ženske v menopavzi, ki je povezana z redčenjem kostne gostote.

2. Preprečuje prehlad in ima protivnetne lastnosti:

Pivo je odličen vir vitaminov in mineralov, kot sta magnezij in kalcij, ki ščitijo celotno telo pred sezonskimi boleznimi. Poleg tega vsebuje tudi številne antioksidante, ki krepijo imunost telesa.

3. Polepša kožo:

Pivo je odličen vir vitamina B kompleksa, ki skrbi za lepo kožo, pomaga ohranjati mišični tonus in daje energijo celemu telesu. Glede na to, da se s hrano ne absorbira zadostna količina vitaminov iz te skupine, jih je treba nadomestiti na druge načine. Obstaja celo urbana legenda, da se komarji izogibajo ljudem, ki imajo v telesu uravnotežene količine kompleksa B.

4. Zmanjša napihnjenost telesa:

Raziskave so pokazale, da ima temno pivo več hranilnih snovi kot svetlo pivo. V 350 mililitrih temnega piva je več kot en gram prehranskih vlaknin (v enaki količini svetlega piva je manj kot 1 gram prehranskih vlaknin), ki zagotavljajo zdravje prebavnega sistema, zmanjšujejo napenjanje in zaprtje.

5. Odpravlja spomladansko utrujenost:

Ste utrujeni in razdražljivi? Verjetno vas pestijo posledice spomladanske utrujenosti, ki je med drugim povezana s pomanjkanjem železa v krvi. Iz hrane se težko absorbira, zato ga je treba zaužiti na druge načine. Črno pivo je odličen vir tega minerala. Učinek alkohola pa bo pozitivno rešil težave z nespečnostjo.

6. Varuje srce:

Zmerno pitje piva poveča količino dobrega holesterola, zmanjša slabega holesterola, redči kri in s tem zmanjša tveganje za srčni infarkt. Italijanska raziskava je dokazala, da imajo ženske, ki spijejo eno pivo na dan, 42 odstotkov manj možnosti, da zbolijo za srčno-žilnimi boleznimi kot tiste, ki niso pile alkoholnih pijač. Poleg tega zmerno pitje alkohola zmanjša možnost za nastanek sladkorne bolezni tipa 2.

7. Hidratizira po vadbi:

Pozabite na energijske pijače, po vadbi spijte kozarec piva. Španski raziskovalci z Univerze v Granadi so dokazali, da ima pivo pri višjih temperaturah telesa boljši vlažilni učinek kot navadna voda, kar velja za resnejše rekreativne in profesionalne športnike.