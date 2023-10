Jesenska superživila za zdravje in odpornost, poceni in super zdrava

Sezonsko sadje dobimo dobimo ob vseh letnih časih. Pozno jeseni in pozimi, sadje in zelenjava zorita in obenem ponujata veliko hranilnih snovi, ki so nujno potrebne za vzdrževanje zdravja takrat, ko je virusnih obolenj največ in ko je naše telo najbolj izpostavljeno.

Repa

Veliko gomoljnic ali korenovk doseže vrhunec sezone prav pozno jeseni in pozimi in mednje spada tudi repa. Repa je superhrana, za katero vemo, da vsebuje visoko koncentracijo vitaminov, mineralov in karotenov, ki so dobri za naše počutje in zdravje.

Vsebujejo vitamine C, E in K ter ogromno vlaknin. »Gomoljnice ali korenovke so po navadi zelo trde, zato jih je izziv skuhati in ob tem ne izgubiti preveč hranilnih snovi,« pravi Sara Haas iz ameriške akademije za nutricionistiko in dietetiko. Priporoča jih uporabljati predvsem v obarah in juhah, ali pa na kratko popeči na oljčnem olju.

Koromač

Koromač je superživilo, ki ga v trgovini po navadi samo ošvrknemo s pogledom in ga redko kupimo. Izgleda kot nekakšen hibrid med mlado čebulo in zeleno, razpolaga pa z velikimi količinami vitamina C, vlaknin in kalija.

Haasova za toplotno obdelavo predlaga hitro praženje narezanega koromača, ki ga lahko dodamo kamor koli; v hamburger, ob pečenko ali dober zrezek.

Brstični ohrovt

Brstični ohrovt je na zelenjavnih policah prisoten in dosegljiv skozi celo leto, toda njegova sezona je na koncu jeseni ali sredi zime, kar pomeni, da v zimskih mesecih stane manj in predstavlja ugoden nakup. Brstični ohrovt je krasen vir vitamina C in antioksidantov, ki jih potrebujemo za vzdrževanja zdravja in odpornosti.

Popecite ga na oljčnem olju, začinite da ohranite njegovo hranilno vrednost in postrezite. Če se počutite bolj avanturistično, ga dodajte jabolkom, brusnicam in lešnikom.

Agrumi

O agrumih ni potrebno izgubljati besed, saj so na naših jedilnikih skozi celo leto, a večina jih dozori pozno jeseni in pozimi v klimatskih razmerah, ki so za to vrsto sadja primerni, torej v toplih krajih. Pomaranče, mandarine in grenivke so pozimi precej bolj okusne kot poleti ali jeseni, v večini primerov pa so tudi bolj poceni.

Granatno jabolko

Čudovito obarvan sadež doseže vrhunec svoje sezono na koncu jeseni in pozimi in predstavlja čudovit vir antioksidantov, beta-karotena, kalija in vitamina C.

Semena granatnega jabolka lahko dodate h kosmičem za zajtrk, ali pa si naredite svežo solato, ki jo prelijete z jogurtom in oplemenitite z zvezdo tega odstavka. Z jabolkom lahko ustvarimo tudi krasne omake, ki se najbolj priležejo k svinjini.