Jesen je čas za hojo po nordijsko

Nordijska hoja se lahko izvaja vse leto, najboljši čas zanjo pa je od pomladi do pozne jeseni, ko je hoja v naravi čudovita.

Primerna je za vse starosti in oba spola, podobno kot običajna hoja. Izvaja se na svežem zraku, kar pomaga ljudem pod stresom.

Vmes se lahko tudi pogovarjamo, kar pripomore k sproščenosti vadbe. Torej, nordijska hoja je idealen način, kako skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje!

Začeti z nordijsko hojo jeseni je odlična ideja, saj gre za vadbo, ki izboljšuje telesno pripravljenost, hkrati pa je prijazna do sklepov.

Nekaj korakov, kako začeti:

Oprema: pridobite kakovostne pohodne palice, prilagojene vaši višini. Oblačite se v sloje, da se lahko prilagajate vremenskim spremembam, in ne pozabite na udobne pohodne čevlje.

Tehnika: naučite se pravilne tehnike nordijske hoje. Priporočljivo je, da se udeležite tečaja ali poiščete video posnetke, ki prikazujejo pravilno uporabo palic in gibanje telesa.

Ogrevanje in raztezanje: pred začetkom hoje se vedno ogrejte in po koncu naredite raztezne vaje, da zmanjšate možnost poškodb in izboljšate gibljivost.

Izbira poti: začnite z lažjimi, ravnimi potmi in postopoma prehajajte na bolj razgibane terene. Jesenske barve in svež zrak bodo dodatno povečali užitek med hojo.

Postopno povečujte intenzivnost: začnite s krajšimi razdaljami in počasnejšim tempom, nato pa postopoma povečujte intenzivnost in dolžino poti.

Hidracija in prehrana: poskrbite za ustrezno hidracijo in prehrano pred in po vadbi, da ohranite energijo in podpremo regeneracijo telesa.

S temi koraki boste pripravljeni na začetek nordijske hoje in lahko boste uživali v vseh njenih prednostih tudi v jesenskem času.