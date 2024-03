Izpovej se in napredoval boš

Dolgo sem mislila, da ne potrebujem nikogar, ki bi me usmerjal. Celo mislila sem, da je močan tisti, ki ne potrebuje pomoči zunanjega sveta oziroma nasvetov drugih.

Ko sem začela raziskovati globlje, sem se približevala odgovoru, ki mi na prvi pogled ni bil niti najmanj všeč, saj je sledilo soočenje s svojimi globokimi strahovi. Za napredek potrebujem podporo.

Da sem lahko stopila korak naprej, sem si morala priznati, da življenja nisem peljala ravno v tisto smer, kamor sem si želela iti. Saj rezultati niso bili takšni, kot sem jih pričakovala.

Preprosto, nisem bila zadovoljna. Morala sem si priznati, da vendarle potrebujem vodstvo, usmerjanje in dodeljeno specifično nalogo, ki jo moram opraviti, če si želim napredovati.

Moja dotedanja slaba organiziranost in neosredotočenost sta predstavljali veliko grožnjo uspehu, skoraj na vseh področjih mojega življenja.

Morala sem si priznati nemoč, da sem potem šele začela napredovati. Vedela sem, da potrebujem usmerjanje nekoga, ki ve, kaj dela. Nekoga, ki je izobražen v tej smeri, in predvsem nekoga, ki z zgledom tudi dela tisto, kar govori.

Kdaj lahko vidimo napredek? Takoj ali kasneje?

Verjamemo, da je napredek nekaj, kar lahko vidimo in izmerimo takoj. Sprememba na telesu, selitev v drug dom, nova služba. Vse to so očem vidne oblike rasti. Kaj pa, če je napredek bolj zapleten od tega vidnega sveta?

Treba se je namreč zavedati, da smo vsi ljudje do neke meje zaznamovani s svojimi starši, prastarši in tudi okolico, v kateri živimo.

Vsekakor obstaja velika verjetnost, da danes ne živite svojega življenja, saj ste bili naučeni živeti po življenjskih principih nekoga drugega.

A vendar je dobra novica ta, da z ozaveščanjem svojih navad in vzorcev delovanja lahko vplivate na svoje življenje. Tako kot sem tudi jaz vplivala na svoje.

Sprva sem si priznala svoje dejansko stanje. In takrat sem vedela in čutila, da potrebujem nekoga, ki bi me znal voditi v boljšo kakovost življenja. Strah me je bilo poskusiti nekaj novega, pa čeprav sem si tega želela, saj sem si vsakič, ko sem dosegla določen mejnik in je nekaj postalo ustaljeno, želela iti naprej.

Če bi me pred desetimi leti vprašali, kam, vam ne bi znala povedati. Danes vem. In zahvala gre tistim, ki so mi pokazali pot in me podpirali pri tem.

Resnica je, da je napredek včasih odložen kot razvoj semena, ki kali v zemlji in je zato njegova rast nevidna. Takšne so lahko tudi naše faze, ko je pomemben del naše začetne rasti in napredka zaznamovan s tišino, potrpežljivostjo in razmišljanjem.

Ta čas zato včasih od vas morda zahteva tudi to, da se ozrete po hvaležnosti, da se sprejmete takšnega, kot v resnici ste, in da na svoje vsakdanje življenje gledate kot na izjemen blagoslov. Če na ta način ostanete na istem mestu, to še ne pomeni, da ne napredujete.

A vendar, tudi spremembe so gibalo napredka.

Sokreator svojega napredka

V preteklosti, ko še nisem imela svojega podjetja, me ni zadovoljil ne napredek v službi ne denar. Nisem se ustavila, da bi iskreno začutila, ali sem zadovoljna, in v resnici nisem niti vedela, ali sem sploh na pravi poti. Do neke meje sem bila službe in denarja sicer vesela, a vseeno – to zame preprosto ni bilo dovolj.

Želela sem si takšnega napredka, ki ga bom lahko zavestno sokreirala in ga tudi kakovostno živela. Nekje globoko v sebi sem slutila, da se želim še veliko novega naučiti in to znanje predajati tudi naprej.

To danes vem zelo jasno. In eden lepših občutkov je, ko nekomu pomagaš najti pot, zaradi katere lahko tudi on napreduje tako, da si izboljša kakovost življenja. Gre za vzajemno delovanje.

Vodstvo in napredek: Ključ do osebne uspešnosti

Vsi si v življenju želimo napredka, tako na osebnem kot verjetno tudi na poslovnem področju. Vendar pa včasih potrebujemo usmeritev in vodstvo, da dosežemo svoje cilje.

»Uspeh je povezan z akcijo,« je nekoč rekel John C. Maxwell. In jaz se zelo strinjam z njim, ko pravi, da »se uspešni ljudje odločijo za dejanje, medtem ko se drugi odločijo za odlašanje«.

In kje smo mi? Kje sem jaz? Vi, dragi bralci? Na kateri strani uspeha smo? Ali gremo v akcijo ali odlašamo? Ali pa morda začnemo in potem nekje vmes obupamo in odnehamo?

Če si želite osebne rasti in napredka, je ključnega pomena, da se najprej iskreno osredotočite na cilje in naloge, ki jih morate opraviti v določenem času.

A pravim vam, ne bojte se novitet in izzivov, saj vas prav to lahko popelje do osebnih uspehov in želenega rezultata. Pomembno pa je, da se po potrebi odprete tudi vodstvu in podpori drugih, saj v skupinskem delu lahko dosežete več.

Sploh vem, kaj hočem?

Da bi se premaknili naprej v življenju, je ključnega pomena najti svoje poslanstvo in se osredotočiti na prispevek sebi in svetu.

Ko se znajdemo v okolju, kjer se počutimo cenjene in podprte, se naša motivacija poveča. A kako to lahko vemo, kako to prepoznamo?

Običajno tako, da v svojem delovanju občutimo navdih in mir hkrati. In nikoli ne smemo pozabiti, da je napredek odvisen predvsem od naših lastnih izbir, odločitve in aktivnosti. In kot že rečeno, nam pri tem lahko koristita vodstvo in podpora, zato da lažje pridemo do tja, kamor si želimo.

Prepogosto se nam lahko zgodi, da se potem, ko začetni entuziazem nekoliko usahne, znova vrnemo k staremu vzorcu, ki nas vleče dol in stan od volje do napredka.

Zato se tudi vi odprite novim priložnostim in si dovolite rasti in razvijati na vseh področjih svojega življenja. Podobno je razmišljala tudi Eleanor Roosevelt, ko je trdila, da je »največji dar, ki ga lahko podarimo drugim, skrb za njihov napredek in rast«.

Izbirajte zato podporno okolje zase in bodite odprti za nov razvoj, napredek in podporno vodstvo. To vas namreč lahko popelje do uspeha in osebne izpopolnitve.