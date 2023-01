Šport ima novega supermana

Sedemnajsta turneja Toura de Ski se je začela v Val Müstairju, nadaljevala na prvi dan novega leta 2023, ter nato 3. in 4. januarja v nemškem Oberstdorfu, končala pa med 6. in 8. januarjem v italijanski dolini Fiemme na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis v zadnji etapi.

Glavni trener slovenske reprezentance Ola Vigen Hattestad je v ekipo uvrstil Evo Urevc, Anjo Mandeljc, Miho Šimenca, Vilija Črva in Anžeta Grosa. Slednji je nadomestil obolelega Miho Ličefa, nastopil pa je samo na uvodni etapi.

Novoletna turneja je bila zadnja velika serija tekem sezone 2022/23 pred vrhuncem zime, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici.

Klæbo osvojil tretji naslov Toura de Ski: »Neverjeten občutek«

Letošnji Tour de Ski si bomo zapomnili po šestih zaporednih zmagah neverjetnega supermana Johannesa Hösflota Klæba. Ugibali smo, ali bo najboljši tudi na na sedmi, zaključni etapi, ki se je končala s trikilometrskim vzponom na smučišče v Alpe Cermis. Vendar je v cilj prišel kot šesti s 45 sekundami zaostanka za rojakom Krügerjem. Toda ta zaostanek Klæba ni stal rumeno majico vodilnega (vodilni v skupnem seštevku turneje nosijo rumeno številko, majico, po zgledu kolesarjev na Dirki po Franciji).

Le en smučar – štirikratni prvak, Švicar Dario Cologna – je na Touru de Ski zmagal večkrat. Vsi na letošnji turneji so enotnega mnenja – Klæbo ni tekač, Johannes Høsflot Klæbo je superman!

»Današnja, zadnja etapa je bila res težka. Zelo zadovoljen in srečen, da mi je uspelo zmagati še v tretje. Vem, da je Simen Hegstad Krüger zelo močan, ko gre za ta klanec, in malo me je bilo strah, da bo danes res prehiter zame, vendar sem s tekmo res zadovoljen in mislim, da sem naredil vse, kar sem lahko ... Zmagati na Touru de Ski je neverjeten občutek. Veselim se nekaj prostih dnil,« je v cilju dejal Klæbo.

Klæbo je slavil šestkrat, samo eno etapo je prepustil tekmecem. FOTO: Lehtikuva Via Reuters

Na zadnji etapi je slavil Klæbov rojak Simen Hegstad Krüger, drugi je bil prav tako Norvežan Hans Christer Holund. Jules Lapierre iz Francije je končal na tretjem mestu.

Klæbo je v skupnem seštevku zmagal z razliko 59,5-sekunde pred Krügerjem, Holund pa je dopolnil norveško slavje s tretjim mestom. Slovenci niso prišli do zadnje sedme etape, najdlje je zdržal Miha Šimenc, ki je odstopil po četrti etapi.

Svetovni pokal se bo nadaljeval 21. in 22. januarja v Livignu v Italiji.