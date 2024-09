Enostavni nasveti za novince v svetu fitnesa

Morda želite do konca leta izgubiti 10 kilogramov, a en počep ne bo iz vas izbil 5 kilogramov. Hujšanja in telovadbe se pogosto lotimo v upanju, da bomo hitro postali definirani rekreativci.

Dobre navade morajo prevzeti vaše življenje, to slišite največkrat, predvsem če je vaš cilj hujšanje. Nikoli se ne ustaviti samo pri telovadbi, sestavite si jedilnik, jejte dovolj beljakovin in dan si organizirajte okoli telovadbe in ne obratno. Naj bo vadba vaš vrhunec dneva. To ste tudi najbrž že stokrat slišali, če ste samo začeli razmišljati o rekreaciji.

Princip 80/20

Pareto princip 80/20 je v poslovnem svetu dobro poznan, pomeni pa, da 20 % vaših strank predstavlja 80 % vaše prodaje. Torej, 20 % vašega časa predstavlja 80 % vašega rezultata. Če razčlenimo: 20 % predstavlja osnove (spanec, jedilnik ...). Osnove morajo biti priučene in od njih ne smemo odstopati. Vaš cilj je, da dosežete največ rezultatov s čim manjšim energijskim vložkom.

V svetu fitnesa je 80/20 princip vaš najboljši prijatelj. Namesto da ubogate vsak nasvet o telovadbi, se držite enega, ki vam bo prihranil denar in s katerim boste nadzorovali vaš vsakdan.

Najslabši recept za hujšanje je dieta

Na naši spletni strani je naša zdravnica dr. Nada Rotovnik Kozjek odlično in odločno ugotovila, da so diete pogubne za telo in da ni diete, prehranskega dopolnila, tabletke, tonika ali praška, ki bo pokril vse potrebe vašega telesa. Jejte dovolj, hujšajte zdravo.

Spanec je vaš največji zaveznik

Če se morate odločati med dodatno telovadbo ali spancem, mora spanec to bitko dobiti vsakič. Spanec je naš najboljši prijatelj, ki mu vedno znova pozabimo voščiti za rojstni dan. Pomanjkanje spanja vpliva na hormone, razpoloženje in tudi prehranske navade - vse to vodi v pridobivanje kilogramov.

Preden sestavite obširen program vadbe in aktivnosti, si ustvarite tudi urnik spanja. Med spanjem se telo po naporni vadbi regenerira, kar omogoči, da se lahko naslednji dan zopet potite in preizkušate njegove meje. Poskušajte ugasniti vse elektronske gadgete 90-120 minut pred spanjem. Preberite knjigo, seksajte, meditirajte ... le 10 minut je dovolj, da boste lažje zaspali. Naj bo soba povsem v temi.

Grešite

Niste terminator, imate čustva, dobre in slabe dni, zato kdaj pa kdaj grešite, pojdite k mami na pravo nedeljsko kosilo ali s prijatelji na večerjo in pojejte preklemani hamburger in popijte veliko pivo brez občutka krivde. V psihološkem smislu si boste pomagali. Če morda veste, kdaj boste grešili, to vpišite v koledar in okoli tega dne sestavite primerno vadbo.