Država dala 76,5 milijonov za kakovostnejšo ponudbo slovenskih smučišč

Devet smučarskih centrov z investicijami v skupni višini 76,5 milijonov evrov do kakovostnejše infrastrukture, celoletne ponudbe in bogatejših doživetij.

MGTŠ je prestrukturiranje smučarskih centrov v gorske centre s celoletno ponudbo podprlo z dobrih 55,4 milijona evrov. STO je intenzivirala in nadgradila promocijske aktivnosti, s katerimi ljubitelje zimskega oddiha seznanja z novostmi v ponudbi gorskih središč ter novimi doživetji v zimski sezoni 2023/2024.

Združenje Outdoor Slovenija in Združenje slovenskih žičničarjev sta poudarila pomen investicij pri prestrukturiranju smučarskih centrov v gorske centre s celoletno ponudbo in predstavila novosti, ki so jih za ljubitelje smučanja pripravili to zimo.

Ključnega pomena je, da je razvoj slovenskih smučarskih centrov usmerjen v razvoj celoletnega trajnostnega turizma.

MGTŠ je lani podprlo prestrukturiranje 9 smučarskih centrov v celoletne gorske turistične centre, v višini dobrih 55,4 milijona evrov.

»S to podporo države smo spodbudili investicije v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor turistične aktivnosti v skupni višini 76,5 milijonov evrov.

Na razpisu smo podprli vlaganja v žičniško kot tudi drugo turistično infrastrukturo za aktivnosti v naravi, ki niso vezane izključno na zimsko sezono,« je pojasnila generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin.

Dobra infrastruktura gorskih središč (žičnice, sedežnice itd.) je osnova tudi za razvoj celoletnega turizma in turističnih produktov, ki so v ponudbi tekom celega leta. Vsi prejemniki sredstev pa so s pogodbami o sofinanciranju projektov zavezani tudi k prestrukturiranju ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih.

Generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin. FOTO: Jošt Gantar

Kalinova ob tem poudarja: »To pomeni, da so morali investirati tudi v postavitev ali obnovo infrastrukture za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono (npr. zip line proge, adrenalinski parki, proge za downhill in gorsko kolesarjenje, ureditev tematskih pohodniških poti, tematski parki, doživljajski parki).

Krvavec, Vogel, Velika Planina, Cerkno, Golte, Rogla, Kope, Mariborsko Pohorje in Trije kralji bodo do konca leta 2023 izvedli velike infrastrukturne investicije v skupni vrednosti 84 milijonov evrov, podprte s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) v višini več kot 55,4 milijonov evrov.

Na ta način smo smučiščem omogočili, da z dobro žično in drugo turistično infrastrukturo povečajo dodano vrednost teh gorskih centrov skozi vse leto. S tem pa pomembno prispevamo k razvoju celoletnega turizma ne samo teh gorskih centrov, temveč vseh ostalih turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti v širši regiji.«

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je s tremi razpisi v lanskem in letošnjem letu za investicije v turistične nastanitve, naložbe v prestrukturiranje gorskih centrov in namestitve ter investicije v javno turistično infrastrukturo izvedel enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu.

Na vseh treh javnih razpisih je ministrstvo s sofinanciranjem v višini 142 milijonov evrov evropskih in javnih sredstev podprlo skupaj 136 projektov ter s tem spodbudilo investicije v slovenskem turizmu v skupni višini 359 milijonov evrov. Gre za sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost, iz sklada React EU in sredstva proračuna Republike Slovenije.

STO s promocijskimi aktivnostmi v Sloveniji in na tujih trgih izpostavlja nove investicije gorskih centrov in doživetja v zimski sezoni 2023/2024

Ana Savšek, vodja Sektorja za vsebinski digitalni marketing. FOTO: Jošt Gantar

STO je intenzivirala in nadgradila promocijske aktivnosti, s katerimi ljubitelje zimskega oddiha seznanja z novostmi v ponudbi gorskih središč ter novimi doživetji, ki so jih destinacije in ponudniki pripravili za zimo 2023/2024.

Ana Savšek, vodja Sektorja za vsebinski digitalni marketing je poudarila: »Na Slovenski turistični organizaciji izvajamo vrsto promocijskih aktivnosti, kjer Slovenijo izpostavljamo kot izjemno destinacijo za zimske počitnice.

Domače in tuje goste navdušujemo za oddih v Sloveniji, ki nudi široko paleto doživetij: od aktivnosti na snegu, ki ga letos bogatijo pomembne investicije smučarskih centrov, do razvajanja v termah, gastronomskih doživetij ter prireditev in božično-novoletnih sejmov v mestih. Intenzivirali smo promocijske aktivnosti, s katerimi nagovarjamo tako splošno kot poslovno in medijsko javnost.

Največja kampanja STO, to je globalna digitalna kampanja, od novembra do februarja izpostavlja možnosti doživetij v zimskih mesecih. Na tujih trgih na zunanjih oglaševalskih površinah, v spletnih in specializiranih tiskanih medijih ter na radijskih postajah z oglaševanjem in vsebinskimi članki o zimski turistični ponudbi izpostavljamo Slovenijo kot odlično zimsko ciljno destinacijo.

Portal slovenia.info vabi z aktualnimi in privlačnimi zimskimi vsebinami, posebni novičniki na temo zime pa navdušujejo z novimi zgodbami in izbranimi zimskimi doživetji. V začetku decembra bomo slovenske in hrvaške medije v zimskih mesecih gostili na posebni študijski turi.

MGTŠ je lani podprlo prestrukturiranje 9 smučarskih centrov v celoletne gorske turistične centre, v višini dobrih 55,4 milijona evrov. FOTO: Jošt Gantar

Kot novost na STO pripravljamo oglaševanje z zvočnimi vsebinami na platformi Spotify, kjer bomo vključili tudi zvoke iz slovenske narave pozimi, kot so zvok, ki nastane ob plezanju v letu, zvok cepina, derez, smučanja, teka na smučeh in druge. S tem novim pristopom v promociji želimo turistom na inovativni način približati aktivna doživetja Slovenije pozimi.«

STO Slovenijo kot privlačno zimsko destinacijo v vrsti promocijskih aktivnosti izpostavlja na slovenskem in tujih trgih, od koder beležimo največje zanimanje za aktivna doživetja na smučiščih.

V Sloveniji promocijske aktivnosti potekajo v okviru kampanje Vzemi si čas. Moja Slovenija, na lastnih digitalnih kanali STO, s posebnim novičnikom za široko javnost, z izvedbo tematske študijske ture v decembru, zgodbah o zimski ponudbi Slovenije in razlogih, zakaj je Slovenija pozimi prava izbira za oddih ter z novimi in osveženimi vsebinami na portalu slovenia.info.