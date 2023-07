Vodna aerobika ni animacija, ampak resna vadba

Ste nekje v letovišču in opazite skupino ljudi, ki telovadijo v morju. Lahko jih opazite tudi v hotelskih bazenih. Le kaj počnejo?

Vodna aerobika je zanimiva dinamična vadba, privlačna predvsem zaradi posebnosti vodnega okolja, ki narekujejo drugačen način gibalnega izražanja in dajejo neverjeten občutek svobode telesa.

Primerna je za vsakogar, ne glede na poprejšnje znanje in izkušnje. Zanimanje zanjo se poveča predvsem v poletnem obdobju, saj voda med vadbo hladi in preprečuje občutek potenja.

Tovrstna vadba je odlično sredstvo za preprečevanje številnih negativnih posledic sodobnega načina življenja, ki nastopijo zaradi pomanjkanja telesne dejavnosti. Voda je namreč prijetno in prilagodljivo okolje, ki omogoča varno in učinkovito vadbo.

Prednosti lažjega telesa

Vodna aerobika je pojavna oblika vadbe v vodi primerna za rekreativne športnike. Namenjena je posameznikom, ki bi radi izboljšali telesno pripravljenost, učvrstili mišice, okrepili zdravje in dobro počutje. V vsakem letnem obdobju se organizirani programi vadbe izvajajo v zaprtih ali odprtih bazenskih kopališčih. Najbolj priporočljiva temperatura vode za uspešno vadbo je od 27 do 30 ºC.

Če je mogoče, si izberemo globino vode, ki sega nekje med popkom in prsmi, tako da se v njej počutimo varno, brez težav ohranjamo ravnotežje in imamo nadzor nad gibi. V obdobju od junija do septembra se veselje ob gibanju v vodi preseli v morje in na odprta bazenska kopališča.

Nekaj več pozornosti moramo nameniti vremenskim okoliščinam, gibanju vode (valovanje, plimovanje) in lastnostim dna, če se odločimo za vadbo v plitvi vodi (neravnost, nevarni predmeti, nenadne spremembe globine). V morju lahko vadimo tudi v globoki vodi. Za podporo v lebdečem položaju si lahko pomagamo z vodnim črvom, pripomočkom, ki poveča vzgon in nam pomaga, da se lažje obdržimo na vodni gladini.

Prednosti in posebnosti vodne aerobike se kažejo predvsem v udobnem, osvežujočem in poživljajočem okolju. Ena izmed največjih prednosti je, da sila vzgona navidezno odvzame del telesne teže glede na delež potopljenega telesa. Če smo, recimo, potopljeni do pasu, nosimo le še polovico telesne teže.

Pritisk na kosti in sklepe je precej manjši, zaradi česar je vadba primerna za vse, ki imajo lažje težave s koleni, kolki, hrbtenico ali prekomerno telesno težo. V vodi je srčni utrip ob enaki intenzivnosti vadbe nižji kot na kopnem in je zato srce manj obremenjeno. Upor vode onemogoča izvajanje hitrih in sunkovitih gibov in s tem zmanjša možnost poškodb. Med vadbo je telo prekrito z vodo, kar onemogoči primerjanje z drugimi in tekmovanje, obenem pa smo izpostavljeni prijetni masaži, ki pomaga odpravljati učinek pomarančne kože. Vsakdo si lahko vadbo prikroji tako, da je primerna njegovim željam, sposobnostim in telesni pripravljenosti.

Potenje v vodi

Organizirana rekreativna vadba traja 60 minut in poteka enkrat do dvakrat na teden. Na začetku se postopno ogrejemo z različnimi oblikami teka in preprostimi gibi rok. Z aktivnimi vajami razgibamo večino sklepov in večjih mišičnih skupin. Sledi 20 do 40 minutna aerobna vadba, s katero želimo vplivati na izboljšanje delovanja srca, ožilja in dihal. Vključujemo gibanja v različnih vadbenih položajih in različnem tempu, ki ga spodbuja glasbena spremljava.

Gibanja so nekoliko drugačna v primerjavi s tistimi na kopnem, saj so prilagojena posebnostim vodnega okolja. Med seboj jih lahko tudi povezujemo in ustvarjamo krajše koreografije, ki jih ciklično ponavljamo. Dihamo enakomerno in sproščeno brez zadrževanja diha. Ob uporabi raznih pripomočkov, kot so vodni črvi, vodne uteži, valji, vesla ali plavalne deske, krepimo mišice telesa. S pomočjo krepilnih vaj vplivamo na sestavo mišic ter postopno preoblikujemo telo. Vadbo zaključimo z raztezanjem mišic in sproščanjem.

Redna vadba ima precejšnje učinke na telo in zdravje. Krepi imunski sistem, povečuje telesno zmogljivost, izboljša počutje, ker poteka v skupini pripomore tudi k druženju in sklepanju novih prijateljstev. Učinkovita je pri uravnavanju številnih dejavnikov tveganja za zdravje, kot so povišane vrednosti krvnega sladkorja, krvnega tlaka in zdravju nevarnih maščob v krvi ter prekomerna telesna teža.

Ena izmed pogostih pojavnih oblik je tudi vodna aerobika v turistični animaciji, s katero se lahko srečamo v večini slovenskih zdravilišč. Je bolj zabavnega značaja in večinoma ni podkrepljena z novejšimi spoznanji sodobne športne prakse, zato strokovnjaki svetujemo previdnost in zmernost.

Po znanje v knjigo

Če doslej še nismo vadili v vodi s skupino in vaditeljem, sezona kopanja in s tem možnost za tovrstno vadbo pa je v polnem teku, si lahko pomagamo s knjigo Vodna aerobika, vadba v vodi za nosečnice in vadba v vodi za seniorje avtorjev Nataše Petavs, Andree Backović Juričan in Borota Štrumblja. Knjiga je zasnovana tako, da vsebuje izjemno širok praktični del, v katerem so narisane in opisane vaje, ki jih lahko izvajamo v vodi. Praktični vidik knjige je v tem, da lahko iz slik in kratkih opisov razberemo, katere vaje so primerne za posamezne mišične skupine in sestavimo program vadbe zase.

***

Nataša Petavs je izkušena registrirana joga učiteljica.