Depresija izginja z vadbo: To je 5 najboljših aktivnosti za izboljšanje razpoloženja

Endorfin ali endorfini so endokrini hormoni (aminokislinske spojine). So del vseh nas in potrebna je bolečina, da jih sprožimo. Najpogosteje se pojavijo v hipofizi in hipotalamusu vretenčarjev. Razširijo se na nevrone hrbtenjače.

Pri nas jih spodbujajo vadba, poškodbe, uživanje začinjene hrane, sladkarij, poslušanje nizkofrekvenčnih tonov, orgazmi ...

Dokazano je, da redna telesna aktivnost ne pomaga le pri preprečevanju in zdravljenju srčno-žilnih bolezni, možganske kapi in sladkorne bolezni, temveč igra ključno vlogo tudi pri ohranjanju duševnega zdravja.

Telesna dejavnost prispeva k preprečevanju hipertenzije, odvečne teže in znižanju ravni slabega holesterola. Še pomembneje pa je, da lahko bistveno izboljša razpoloženje.

Redna vadba spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov sreče, ki igrajo ključno vlogo pri občutku zadovoljstva. Čeprav ni mogoče natančno določiti ene vaje, ki zagotavlja dobro razpoloženje, obstaja več vrst telesnih dejavnosti, ki so še posebej učinkovite.

Tek

Aerobne vaje, kot je tek, pospešujejo prekrvavitev in povečujejo raven energije, kar pomaga v boju proti stresu in tesnobi. Poleg tega tek omogoča čiščenje uma in daje občutek svobode.

Joga

Kombinacija globokega dihanja, raztezanja in meditacije, ki jo ponuja joga, pomaga zmanjšati raven kortizola, hormona stresa, hkrati pa krepi duševno moč in mirnost, poudarja trener.

Ples

Ples je zabaven in kreativen način za sproščanje nakopičene negativne energije. Gibanje ob glasbi spodbuja telo k sproščanju dopamina in serotonina, dveh ključnih hormonov za občutek sreče in zadovoljstva.

Vadba z utežmi

Intenzivna vadba z utežmi spodbuja sproščanje adrenalina, kar daje občutek dosežka in prispeva k večji samozavesti. Ta vrsta vadbe omogoča tudi močan občutek nadzora nad lastnim telesom.

Sprehod v naravi

Bivanje na svežem zraku in preprost sprehod v naravi sta lahko izjemno poživljajoča.

Ta dejavnost ne le zmanjšuje raven stresa, temveč spodbuja občutek miru in povezanosti z okolico. Sončna svetloba stimulira tvorbo vitamina D, ki je povezan z boljšim razpoloženjem.

Redna telesna aktivnost torej ni le ključ do telesnega zdravja, temveč tudi učinkovito orodje za boj proti depresiji in stresu.