CrossFit še danes velja za enega izmed najtežjih treningov

CrossFit je visoko intenzivna vadba, ki združuje elemente iz različnih športnih disciplin, tudi z dvigovanjem uteži, kardio vadbo, gimnastiko in funkcionalnimi gibi.

Gre za vadbo, ki se izvaja krožno ali intervalno, pri čemer se različne vaje izvajajo zaporedoma z minimalnimi odmori.

Osnovne značilnosti crossfita

Funkcionalni gibi: Vaje so sestavljene na osnovi gibov, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju (npr. dvigovanje, potiskanje, vlečenje, skakanje).

Visoka intenzivnost: Vadbe so kratke, vendar zelo intenzivne. Cilj je, da se v kratkem času doseže največja učinkovitost.

Raznovrstnost: CrossFit vključuje različne tipe vadb, kot so dvigovanje uteži, tek, gimnastične vaje (npr. sklece, vaje z lastno telesno težo), skoki, veslanje in mnoge druge. Programi vadb se dnevno spreminjajo, kar preprečuje monotonost in spodbuja celostno telesno pripravljenost.

Skupinska vadba: CrossFit se pogosto izvaja v skupinah, kar ustvarja podporno okolje in spodbuja tekmovalni duh.

Cilji crossfita

CrossFit stremi k razvoju celovite telesne pripravljenosti, kar vključuje izboljšanje moči, vzdržljivosti, hitrosti, gibljivosti, koordinacije in splošne telesne kondicije. Prav tako se veliko pozornosti namenja tehniki izvajanja vaj, da se preprečijo poškodbe.

CrossFit je priljubljen med posamezniki, ki si želijo intenzivne vadbe in hitrih rezultatov na področju mišične mase, moči ter splošne telesne pripravljenosti. Primeren je za različne stopnje telesne pripravljenosti, saj je mogoče prilagoditi težavnost vadbe glede na zmožnosti posameznika.

CrossFit v Ljubljani

CrossFit center je v Ljubljani že 12 let. Ne, to sploh ni običajen fitnes center.

Športni center CrossFit Ljubljana je svoja vrata odprl leta 2012 in v tem času poskrbel za kakovostno vadbo številnih rekreativcev, pa tudi profesionalnih športnikov.

Gre za licenciran CrossFit center, ki ob programirani vadbi, skrbi ne le za člane, temveč tudi za stalno strokovno usposabljanje svojih trenerjev in je član velike družine CrossFit Inc. s sedežem v ZDA. CrossFit je ena od najbolj razširjenih športnih vadb, saj skupnost šteje preko 15.000 CrossFit boxov (centrov) in preko 5 milijonov članov, z več kot 35.000 licenciranimi trenerji po vsem svetu.

FOTO: Leon Vidic

Njihovi člani se udeležujejo različnih tekmovanj po Evropi, kjer dosegajo lepe rezultate. Leta 2019 je njihov član kot prvi iz Slovenije tekmoval na vsakoletnem »svetovnem prvenstvu« v CrossFitu, CrossFit Games-ih v ZDA in v konkurenci pretežno profesionalnih tekmovalcev iz vsega sveta zasedel odlično 47. mesto.

V vsem času delovanja centra so bili tudi družbeno odgovorni in se aktivno vključevali v pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Tako so z dobrodelnimi akcijami zbirali denarna sredstva, hrano, obutev, oblačila, šolske potrebščine, stanovanjsko opremo in pomagali otrokom iz socialno šibkih družin ter s sredstvi pomagali pri aktivnostih otrok s posebnimi potrebami.

Redno sodelujejo tudi v krvodajalskih akcijah, člane in širšo skupnost ozaveščajo o pomenu in skrbi za zdrav način življenja, zdravstveni preventivi in pravočasnem odkrivanju bolezni, ki so najbolj razširjene v naši družbi (zgodnje odkrivanje raka dojk - rožnati oktober, pravočasno odkrivanje in pomoč tistim, ki se srečujejo z rakom mod in prostate - movember, ozaveščajo o nasilju nad ženskami, ...)., in ostalih aktualnih dogodkih v našem okolju.

Aktivno so vključeni tudi v delovanje FZS - Fitnes zveze Slovenije in WLFS - Zveze organizacij dviganja uteži Slovenije.

V prvi vrsti je njihova skrb namenjena članom, zato strokovno pristopajo k programiranju vadbe zanje, glede na njihove zmožnosti, ambicije in marsikomu pomagajo pri rehabilitaciji po boleznih, poškodbah, operativnih posegih, zdravstvenih težavah.