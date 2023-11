Če mislite, da so električne cigarete bolj zdrave od navadnih, se zelo motite

Trenutne raziskave kažejo, da uporaba e-cigaret predstavlja enaka tveganja kot kajenje. Primerjava tveganj e-cigaret in naprav za uparjanje je že leta tema razprav med zdravstvenimi strokovnjaki.

Za razliko od gorljivih cigaret naprave za uparjanje (vaping) ne vsebujejo tobaka ali oddajajo katrana, kar prispeva k ideji, da je vaping varnejše od kajenja. Toda v letu 2019 so zaradi znatnega povečanja poškodb pljuč nekateri začeli dvomiti.

Vejpanje izhaja iz angleškega izraza vaping, ki izhaja iz izraza vaporizing (uparjevanje). Kljub temu da danes ljudje vejpanje povezujejo zgolj z uporabo elektronskih cigaret, pa je vejpanje mnogo več kot to. Kajenje e-tekočin, ki lahko vsebujejo tudi nikotin, je samo ena izmed možnosti vejpanja in dandanes najbolj popularna.

Zdravstvena tveganja

Vejpanje in kajenje imata veliko enakih zdravstvenih tveganj. Vendar še vedno obstajajo nekatere razlike, poroča Healthline.

Tukaj je primerjava nekaterih največjih zdravstvenih tveganj med obema:

Respiratorna stanja

Tako vejpanje kot kajenje dražita dihalne poti in pljuča, kar seveda slabo vpliva na naše zdravje. Oboje lahko povzroči astmo, kronični bronhitis, emfizem.

Strokovnjaki niso prepričani o dolgoročnih učinkih uporabe e-cigaret, vendar je študija iz leta 2020 pokazala, da je pri sedanjih uporabnikih e-cigaret približno za 40 odstotkov večja verjetnost, da bodo zboleli za boleznijo dihal kot pri nekadilcih.

Študija iz leta 2019 je ponovila to povezavo in dodala, da imajo ljudje, ki uporabljajo tako e-cigarete kot gorljive cigarete, večje tveganje za bolezni dihal kot tisti, ki uporabljajo le eno ali drugo.

Nekateri izdelki za vape lahko vsebujejo diacetil, kemikalijo, ki jo proizvajalci uporabljajo za dodajanje maslenega okusa nekaterim sokovom za vape. Diacetil povzroča brazgotinjenje dihalnih poti, poroča Healthline.

Srčne bolezni

Kajenje je povezano z visokim krvnim tlakom, srčnim utripom in splošnim poslabšanjem delovanja srca in ožilja. Ti dejavniki in na tisoče škodljivih kemikalij v cigaretah lahko povečajo tveganje za bolezni srca. Povzetek Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2020 navaja, da je 20 odstotkov zanesljivih virov smrti zaradi bolezni srca povezanih s kajenjem.

Učinki vapinga na zdravje srca so manj jasni, vendar so jih raziskave povezale s podobnim zvišanjem krvnega tlaka in srčnega utripa.

Študija iz leta 2022 je primerjala rezultate obremenitvenega testa med ljudmi, ki so kadili cigarete, in tistimi, ki so vejpali. Ljudje v skupini kadilcev so bili slabši.

Rak

CDC ugotavlja, da je pri ljudeh, ki kadijo, do 30-krat večja verjetnost, da bodo zboleli za pljučnim rakom in umrli zaradi njega, kot pri nekadilcih. Raziskave so med drugim povezale kajenje cigaret s povečanim tveganjem za nastanek raka debelega črevesa, grla in dojke.

E-cigarete ne obstajajo dovolj dolgo, da bi strokovnjaki v celoti razumeli povezavo med njihovo uporabo in tveganjem za raka. Toda številni izdelki vsebujejo nekatere iste rakotvorne snovi kot cigarete, vključno s formaldehidom, acetaldehidom in nitrozamini.

Kaj pa mešanica obeh načinov kajenja?

Nekateri vejpajo, da zmanjšajo število pokajenih cigaret. Raziskave o tej tako imenovani dvojni rabi so omejene. Vendar pa je pregled zaupanja vrednega vira iz leta 2022 pokazal, da sta kajenje in vejpanje enako škodljiva.

Kaj pa tisti, ki za opustitev kajenja uporabljajo vaping?

Proizvajalci so sprva ustvarili e-cigarete z namenom, da bi ljudem pomagali opustiti kajenje. Vendar ni jasno, ali lahko pomaga ljudem pri opuščanju kajenja.