Če imate občutek, da morda malo halucinirate

Halucinacije se pojavijo, ko vidite, čutite, slišite, vonjate ali okušate stvari, ki jih ni. O tem je na spletni strani MedicineNet pisala zdravnica in publicistka Poonam Sachdev, dr. med.

Vrste halucinacij

Pri slušnih halucinacijah slišite glasove ali zvoke. Zaradi vidnih halucinacij vidite namišljene predmete ali pa resnične predmete vidite drugače. Čutilne halucinacije povzročajo vonjave, ki jih lahko vonjate samo vi, pri otipnih halucinacijah pa se vam lahko zdi, da vam po koži lezejo žuželke. Gustatorne halucinacije povzročajo nenavadne okuse v ustih.

Diabetes

Halucinacije lahko začnete doživljati, kadar je vaša raven sladkorja v krvi dalj časa zelo visoka. Če je več kot 600 miligramov na deciliter (mg/dl), imate morda hiperosmolarni hiperglikemični sindrom. To je resen zaplet sladkorne bolezni, ki povzroča hudo žejo, vročino, zmedenost in halucinacije. Potrebovali boste intravenozno vnesena zdravila za znižanje krvnega sladkorja ter dodajanje tekočine in elektrolitov v telo.

Shizofrenija

Slišati glasove v glavi je pogost simptom. Približno polovica ljudi s shizofrenijo jih ima. Nekateri ljudje imajo vizualne halucinacije. Zdravniki še vedno ugotavljajo, kaj povzroča te simptome. Menijo, da gre za kombinacijo sprememb v možganih, genetike in okolja. Antipsihotična zdravila jih lahko ublažijo.

Parkinsonova bolezen

Več kot polovica ljudi s to boleznijo ima halucinacije ali blodnje. Običajno povzroča vizualne halucinacije. Strokovnjaki niso prepričani, zakaj. Menijo, da je to lahko posledica sprememb v možganih zaradi zdravljenja ali same bolezni. Včasih se to zgodi tudi pri drugih vrstah demence, kot je demenca z Lewyjevimi telesci. Zdravnik vam lahko predpiše antipsihotična zdravila, ki pomagajo nadzorovati halucinacije.

Alzheimerjeva bolezen

Spremembe, ki se zgodijo v možganih pri Alzheimerjevi bolezni, lahko povzročijo halucinacije. Lahko se počutite paranoično ali mislite, da vas želijo ljudje ujeti. Zdravila za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni lahko pomagajo tako, da spremenijo delovanje kemikalij v možganih.

Migrena

Pri migreni z avro vidite bliske svetlobe, slepe pege ali druge spremembe vida. Morda boste občutili tudi otrplost ali mravljinčenje v rokah in na obrazu. Ti simptomi se običajno pojavijo približno eno uro pred bolečino v glavi. Strokovnjaki menijo, da je avra lahko podobna električnemu ali kemičnemu valovanju v vidnem delu možganov. Zdravnik vam lahko predpiše zdravila za zdravljenje in preprečevanje migrene.

Možganski tumor

Pogost simptom je duševna zmedenost. Možganski tumorji lahko povzročijo pozabljivost, težave z govorom ali spremembe razpoloženja. Povzročijo lahko tudi vidne halucinacije. Morda vidite stvari, ki jih ni, ali se obnašate drugače kot običajno. Za zdravljenje tumorja boste morda potrebovali operacijo ali obsevanje.

Sindrom Charlesa Bonneta

To je bolezen, ki povzroča vidne halucinacije pri ljudeh z izgubo vida. Zdravniki menijo, da se lahko pojavijo, ker možgani še naprej obdelujejo slike, čeprav ne vidite. Ko se vid povrne, izginejo. Če ste trajno slepi, se lahko naučite, kako halucinacije preprečiti. Pomagajo lahko tudi antipsihotična zdravila.

Motnje spanja

Nekatera stanja spanja povzročajo halucinacije. Običajno so to vidne halucinacije, ki se pojavijo, ko zaspite ali se zbudite. So podobne sanjam, vendar se zdijo bolj resnične. Strokovnjak za spanje vam lahko pomaga s spremembo življenjskega sloga ali zdravili, ki jih lahko omilijo.

Posttravmatska stresna motnja

Redko lahko posttravmatska stresna motnja povzroči slušne halucinacije. Morda slišite glasove ali niz glasov, lahko pa vam samo zvoni v ušesih. Lahko se počutite paranoično in sumničavo do drugih. Zdravljenje vključuje psihoterapijo, na primer pogovorno terapijo, in zdravila.

Vročina

Otroci včasih halucinirajo, ko imajo visoko vročino. Halucinacije običajno izginejo v nekaj minutah. Znižanje vročine jih ustavi. Zdravljenje vključuje zdravila, tekočino in počitek.

Okužba

Nekatere resne okužbe ali bolezni, kot sta meningitis ali septični šok, lahko povzročijo halucinacije. Ko se okužba pozdravi, morajo halucinacije izginiti.