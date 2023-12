Če imate mobilni telefon v žepu hlač, se boste verjetno soočili s tem. Embriolog ugotavlja posledice

Moška neplodnost je kompleksen problem z več vzroki, ki zajemajo širok spekter zdravstvenih, življenjskih in okoljskih dejavnikov.

Zdravstvena stanja moških, kot je nezmožnost proizvodnje dovolj gibljive sperme, zmanjšan semenovod ali fizične poškodbe reproduktivnih organov, so le nekateri od ključnih dejavnikov.

Tudi življenjski slog, ki vključuje uživanje drog, kajenje, izpostavljenost stresu in debelost, lahko pomembno vpliva na plodnost moškega.

Poleg tega k temu kompleksnemu problemu dodatno pripomorejo okoljski vplivi, kot je izpostavljenost sevanju ali kemikalijam.

Vpliv mobilnih telefonov na moško plodnost

Eden od vidikov, ki si zasluži posebno pozornost, je vpliv mobilnih telefonov na moško plodnost. mag. Dejan Ljiljak, klinični embriolog, poudarja, da lahko toplota, ki jo povzročajo mobilni telefoni, torej baterije v žepih blizu mod, negativno vpliva na spermiogenezo.

Dokazano je že, da toplota, ki jo povzročajo telefoni, torej baterije, ki so blizu mod, vpliva na spermiogenezo, torej se ta v tem primeru zmanjša.

Sami testisi si predstavljajo, da so zunaj telesa, ne pri 37 stopinjah Celzija kot ostali organi, ampak pri 35, tako da so malo omamljeni, malo imobilizirani. Razlog za to je, da moda kot tovarna semenčic postanejo hiperaktivna, ko se semenčice izločijo na poti v jajcevod. Eden od vzrokov za to hiperaktivnost pa je povišanje temperature, je za HRT pojasnila mr. Dejan Ljiljak, klinični embriolog.

Simptomi neplodnosti pri moških

Moška neplodnost se lahko kaže z različnimi simptomi, odvisni pa so od osnovnega vzroka neplodnosti. V nekaterih primerih so simptomi subtilni ali popolnoma odsotni, pogosto je edini simptom neplodnosti nezmožnost zanositve. Vendar pa lahko določena stanja povzročijo bolj očitne simptome:

1. Retrogradna ejakulacija: odsotnost ejakulacije med orgazmom je lahko znak moške neplodnosti.

2. Varikokela: Asimetrija testisa in otipljiva bulica lahko kažeta na varikokelo, stanje, pri katerem so vene v modih povečane.

3. Pomanjkanje testosterona ali hipogonadizem: Manjši premer testisov je lahko znak zmanjšane ravni testosterona.

4. Okužbe: Prisotnost krvi v ejakulatu lahko kaže na okužbe, ki prizadenejo reproduktivni sistem.

5. Cistična fibroza ali druge genetske motnje: Prisotnost znakov bolezni, kot je cistična fibroza, lahko kaže na genetske vzroke moške neplodnosti.