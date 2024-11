5 resnic o vitaminu C

Vitamin C je majhen, neenergetski element, ki spa­da v tako imenovano skupino mikrohranil. Ti elementi in spojine so nujni v zelo majhnih količinah za uravnavanje in nadzor funkcij v celični presnovi in za gradnjo telesnih struktur.

Vitamina C človeško telo ne proizvaja, zato ga moramo vnesti v telo s prehrano ali z industrijskimi dodatki.

V človeškem telesu ima nekaj zelo pomembnih funkcij. Je pomemben antioksi­dant, sodeluje kot kofaktor v imunskih procesih, nujen je za pravilno sintezo kolagena, vpleten je tudi v energijske procese in delovanje živčnega si­stema.

Izjemno po­membna je njegova antioksidativna vloga, ki pripomore k zaščiti genskega materiala in je tesno vpletena v presnovo holesterola.

Če povzamemo, vitamin C prek presnove kolagena pri­pomore k te­mu, da ne razpadamo, da je zaščita proti okužbam boljša.

5 dejstev o vitaminu C