5 razlogov, zakaj je ravno pozimi dobro uživati ​​med

Zgodba o nastanku medu je večini dobro znana. Vemo, da gre za naravni pridelek čebel, ki je dragocen kot hrana, saj vsebuje zdravi sladkor, pa tudi druge hranilne snovi, ki jih potrebujemo.

Čeprav uživanje medu ne pozna letnih časov, ga najpogosteje uživamo pozimi, s čajem, mnogi pa z njim krepijo imunski sistem. Ena žlica medu vsebuje približno 60 kalorij in približno 17 gramov ogljikovih hidratov.

Med je pravzaprav poln sladkorja, zato ga je treba uživati ​​zmerno. Je pa bolj zdrav od rafiniranih sladkorjev, ki jih najdemo v sladkih pijačah in slaščicah. To je zato, ker je med bogat z rastlinskimi spojinami.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko med v zmernih količinah zmanjša tveganje za sladkorno bolezen in bolezni srca ter je znan kot dober za črevesje. V nadaljevanju podrobneje izveste, zakaj bi morali med vključiti v svoj vsakdan.

Bogat je z antioksidanti

Med (minimalno predelan) vsebuje pomembne in zdrave rastlinske spojine ter antioksidante, kot so flavonoidi in fenolna kislina, piše portal Healthline. Antioksidanti so zaželeni, ker lahko preprečijo prezgodnje staranje, bolezni srca in sladkorno bolezen tipa 2. Številne zdravstvene koristi medu prihajajo prav zaradi antioksidantov.

Je bolj zdrav od navadnega sladkorja

Čeprav je bogat s sladkorjem, nas antioksidanti v medu varujejo pred presnovnim sindromom in škodljivimi učinki rafiniranega sladkorja. Raziskovalci so ugotovili, da lahko poveča raven adiponektina, hormona, ki zmanjšuje vnetje in izboljša uravnavanje krvnega sladkorja.

Vendar je treba upoštevati, da je za te ugodnosti treba izbrati med preverjenimi proizvajalci, tistimi, ki niso razredčeni. Skratka, med je lahko dobra alternativa sladkarijam, a ne pretiravajte.

Lahko izboljša zdravje srca

Zmerno uživanje medu lahko prepreči bolezni srca. Raziskave kažejo, da lahko med znižuje krvni tlak, izboljša raven maščobe, uravnava srčni utrip ... – vse to prispeva k zdravju srca.

Poleg tega to živilo najpogosteje vsebuje propolis, prav propolis pa lahko izboljša raven holesterola in trigliceridov. Sicer je to področje premalo raziskano, a vse kaže na to, da žlička medu s čajem, jogurtom ali čim drugim ne more škoditi.

Lahko pomiri kašelj

Veliko sirupov proti kašlju vsebuje prav med. Znanost je potrdila, da je med blagodejno živilo, ki lahko pospeši okrevanje po prehladu (z uživanjem toplih napitkov) in dobro vpliva na okužbe zgornjih dihalnih poti. Poleg tega trdijo, da med pomirja in izboljšuje kakovost spanja.

Enostavno ga je vključiti v vsakdanje življenje

Poleg vseh teh prednosti je odlična stvar medu to, da ga je enostavno dodati jedem in pijačam. Namesto sladkorja raje izberite med, z njim lahko sladkate navadni jogurt, sadni čaj in celo kavo! Zaužijete ga lahko tudi kot dozo sladkarij, a ne pretiravajte, zato se držite ene žlice na dan.