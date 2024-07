Vem, da se moram ločiti, a tega ne zmorem (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni!

Stara sem 49 let, s partnerjem sva poročena 29 let in imava dva otroka, oba stara že čez dvajset let. Pišem vam, ker se zavedam, da se moram ločiti. Da z možem že nekaj časa nisem več srečna.

Doslej sem se hranila s trenutki, ko mi je namenil lepe besede, me kam peljal in sva se imela lepo. A zadnja leta je bilo veliko več trenutkov, ko z mano ni delal lepo. Pogosto name vpije, ima izbruhe jeze, posebej me prizadene, kadar se name dere v družbi pred najinimi prijatelji. Ko sem prebrala knjigo V opoju narcisa, me je zadelo, da ima mož v bistvu narcistično osebnostno motnjo. Ko sta otroka še odraščala in živela pri nama, smo vse skupaj še nekako zvozili, zdaj sta oba odšla od doma in v hiši sem ostala sama s človekom, ki me ne spoštuje.

Vem, da se moram ločiti, ampak sem trenutno brez moči. Leta takšnega odnosa, skrbi za otroke in dom ter redna služba, so me pripeljala do točke, ko čutim samo neznansko utrujenost. Misel na to, da se moram odseliti oz. da moram z njim urejati premoženje, me trenutno straši. Ko gledam stanovanja na nepremičninskem trgu, me skrbi, kako bom s svojo plačo sploh zmogla.

Kaj naj storim in kako naj se vsega skupaj lotim? Vnaprej hvala za vaš nasvet, zelo rada vas prebiram.

Bralka

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Draga moja,

po prebiranju vašega pisma je bil moj prvi impulz, da bi vas objel in vam omogočil, da si za trenutek oddahnete od vseh skrbi. Sočustvujem namreč, skozi kaj greste, in mi je iskreno žal, da ste se znašli v takšni situaciji.

