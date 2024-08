Tabu sodobnega časa

Na področju zdravja se je vsak od nas že srečal z manjšimi ali večjimi težavami – in o nekaterih je tistim, ki jih prizadenejo, zelo težko govoriti, pa čeprav jim povzročajo številne tegobe. In med tabuje sodobnega časa spada tudi inkontinenca.

Urinska inkontinenca ima lahko velike posledice za telesno, duševno in socialno dobro počutje žensk in moških. Zato se na različnih ravneh vse več posvečajo tudi ozaveščanju in informiranju ljudi o tem problemu, med drugim pojasnjuje Karmen Bolta, strokovna vodja v podjetju Abena Helpi. Zanimivo pa je, pravi, da večina brez zadržkov lahko govori o težavah z mehurjem, ne pa tudi o inkontinenci.

ZANIMA ME VEČ