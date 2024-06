Svetovalnica: Sosed je ob rekonstrukciji strehe izničil požarni zid - kako naj ukrepam

Spoštovani,

živimo v hiši dvojčku, med katerima je bil zgrajen požarni zid, skladen s projektno dokumentacijo.

Sosed pa je rekonstrukcijo svoje strehe izvedel na način, da je izničil namen požarnega zidu (dejansko je to poseg v skupni gabarit), saj je novo ogrodje strehe namestil kar na obstoječo streho in s tem požarni zid ni več visok 15 cm (kot je bilo po PZI-ju in takrat veljavni zakonodaji zahtevana višina požarnega zidu, zdaj, če se ne motim, je 30 cm).

Na kakšen način lahko zahtevam od soseda, da uredi višino požarnega zidu, da bo skladna s projektom in zakonodajo? Do sedaj je vse moje zahteve ignoriral.

Lep pozdrav.

- Bojan

