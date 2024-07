Svetovalnica: Nakup stanovanja brez urejene etažne lastnine - je to zakonito

Pozdravljeni.

V večstanovanjski stavbi, kjer je pet stanovanj, je v zadnji fazi urejanje etažne lastnine. Torej že na Gursu. Čaka se potrditev, da je etažna lastnina rešena. Vsi predhodni postopki so urejeni.

Eno stanovanje pa se prodaja. Nihče od stanovalcev oziroma lastnikov stanovanj do sedaj ni izrazil namena, da bi kupil stanovanje, ki se prodaja.

Namen pa ga imamo kupiti mi, ki v tej stavbi ne živimo. V ta namen smo s pooblaščenim prodajalcem sklenili predpogodbo, v kateri se prodajalec in jaz, moj mož, kot kupca zavezujemo, da bodo oni prodali nama pod napisanimi pogoji in da bova midva kupila. Prodajalec je lastnica, starejša gospa, ki je za prodajo pooblastila svoja sinova. Odvetnica, ki vodi zadevo, zatrjuje, da lahko po vseh zakonih opravimo zakonsko nesporno kupoprodajno pogodbo že sedaj, ko etažna lastnina še ni dokončna. S tem naj bi preskočili vpis v zemljiško knjigo gospe, ki je sedaj lastnica, a v zemljiško knjigo ni vpisana, ker etažna lastnina še ni rešena. Po zagotovilih odvetnice bi midva z možem takoj po sklenjeni kupoprodajni pogodbi postala lastnika in bi bila tako tudi vpisana v zemljiško knjigo.

Zanima me, kako je s tem. Ali je to res zakonito in nihče s predkupno pravico, ki velja sedaj, ne more v takem primeru izpodbijati pogodbe, če jo sklenemo takoj zdaj?

Prosim za čimprejšnji odgovor.

Hvala.

- bralka

