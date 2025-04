Plodna pomlad Mihe Krušiča: poleti bo spet očka (Suzy)

Koreograf Miha Krušič in balerina Ana Klašnja sta dolgo veljala za enega najlepših slovenskih parov. Čeprav sta se skupaj redko pojavljala na družabnih dogodkih, sta vseeno rada govorila o tem, kako lepo jima je in kako sta srečna, da imata čudovitega sina Jašo.

Pred časom so se njune poti razšle, a kljub temu sta ostala ljubeča očka in mamica, ki se skupaj trudita za svojega skoraj devetletnika. Mnogi so sočustvovali z Miho, ki je težko prebolel ločitev in se dolgo ni mogel pobrati. Nato je sreča znova potrkala na njegova vrata. Zaljubil se je v lepo sopranistko Niko Gorič, ki dela v isti umetniški hiši kot njegova nekdanja Ana. Z Niko je znova našel srečo, zelo pa se veseli, da bo sredi poletja znova postal očka.