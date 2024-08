Strokovnjak svetuje: kako ustaviti bolezni paradižnika

Spremljanje, kako iz majhnega semena zraste bujna rastlina, ki bogato obrodi, v nas vzbuja zadovoljstvo in ponos. Narava nas za trud nagradi z velikimi, sočnimi sadeži, ki so polni okusa in hranil. A v nestanovitnem vremenu se hitro pojavijo bolezni, ki uničujejo naš pridelek in vrtnine. Zato je pomembno krepiti paradižnik in plodovke s pravimi sredstvi ob pravem času.

»Če želimo ohraniti zdrav paradižnik, je treba poskrbeti za širok kolobar brez krompirja, ki naj bo na drugem koncu vrta. Z vrta odstranjujemo tudi rastline krompirja, ki so ostale v tleh od preteklega leta. Potrudimo se upoštevati vsaj triletni kolobar,« svetuje Metrobov strokovnjak Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr., in priporoča, da za popolno zaščito kombiniramo različna sredstva.

