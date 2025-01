Ste v pravem razmerju? Trije znaki, da je vaš partner pravi

Včasih nam vesolje samo govori, da smo v odnosu s pravo osebo, sami pa tega ne vidimo ali pa nismo prepričani. Vendar obstajajo preprosti znaki, ki vam povejo, da sta na pravi poti!

Brez laži

Ne glede na vse partnerju nikoli ne lažete in tudi on je z vami vedno iskren. Oba se zavedata, da resnica boli, a je bolje vedeti kakor živeti v temi ali zavajati sebe in druge, zato sta poštena. Naj gre za velike ali majhne laži, s partnerjem si ne prikrivata ničesar, kar je dobra popotnica za prihodnost.

Hvaležnost

Vsak dan se sami pri sebi zahvalite za to osebo, ki jo ljubite, hvaležni ste, da so se vajine poti prepletle, in, kar je še pomembnejše, to si pokažeta vsak dan. Morda ne vedno na romantičen način, a tudi malenkosti štejejo.

Boljši ste

Ob partnerju ste boljša oseba, kar koli to že pomeni, ampak to lahko začutite. Ste bolj pozitivni, polni sočutja in dovzetni za osebnostno rast. Preprosto si želite biti dober človek, da bi vas partner ljubil in občudoval. Želite si osrečiti partnerja, ne samo sebe, pa tudi sicer ste prijaznejši, kar pomeni, da v odnosu dobivate, kar potrebujete. N