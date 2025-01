Žena mi očita, da preveč kolesarim. Ima prav? (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

zadnjič sva se z ženo spet sprla in mi je rekla, naj vas vprašam, kaj si mislite o najinem prepiru. Gre za to, da mi žena očita, da preveč kolesarim in da mora biti ona v tem času sama doma z otrokoma.

Skušam ji razložiti, da šport potrebujem, da se po službi sprostim in razbremenim. Kolesarim vsak dan po službi eno ali dve uri in občasno (približno štirikrat letno) za vikend z družbo skočimo kam za dlje časa.

Sam ne vidim problema, nasprotno, menim, da bi se tudi ona lahko ukvarjala s kakšno športno aktivnostjo, pa pravi, da nima časa. Ta očitek ji še toliko bolj zamerim, ker sem se s kolesarstvom ukvarjal že, ko sva se spoznala. Zdaj sva poročena deset let, otroka sta stara tri in pet let, moje kolesarjenje pa je kar naenkrat postalo problem.

Kaj pravite, ima žena prav? Ali je športne aktivnosti v zakonu lahko dejansko preveč in to postane težava za odnos?

Hvala za odgovor,

Bralec

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Dragi moj,

Dragi moj,

preden vam podam odgovor, bi tokrat za spremembo najprej vam postavil vprašanje. Namreč, ukvarjanje s športom seveda ni problem, vendar pa situacija, ki ste jo opisali, nima nič skupnega s kolesarstvom, ampak ...