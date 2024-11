Z možem sva samo še cimra, sem jezna in razočarana (svetuje Bruno Šimleša)

Spoštovani g. Šimleša,

pišem vam, ker sem razočarana nad partnerskim odnosom. Ko sem se poročila, sem bila prepričana, da sem se poročila s pravim, zdaj pa moškega, s katerim sem poročena skoraj osem let, sploh ne prepoznam več. Enostavno ne najdeva več skupnega jezika, sem samo še jezna in razočarana, živiva drug mimo drugega in si deliva čas z otroki.

Imava dva šoloobveznega fanta, s katerima je veliko dela. Mož že nekaj časa spi na kavču v dnevni sobi, da o intimi sploh ne začnem govoriti, ker je praktično ni. Če potegnem črto, živiva kot cimra in sprašujem se, ali sploh obstaja rešitev za naju ali je bolje, da se ločiva? Kar nekaj mojih prijateljic je v zadnjem času sprejelo slednjo odločitev in vidim, kako so zdaj bolj srečne in zadovoljne, prav tako njihovi partnerji.

Lepo vas prosim za nasvet. In še to, vem, da partner ne bo šel na nikakršno terapijo, tako da to ne pride v poštev.

Hvala vam za odgovor,

Bralka

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Draga moja,

ob prebiranju vašega pisma sem najprej pomislil na partnersko terapijo, a ste mi jo z zadnjim stavkom vzeli z jezika. Kljub temu da ste prepričani, da vaš partner ne bi pristal nanjo, naj vam povem, zakaj menim, da je s partnersko terapijo vredno poskusiti ...