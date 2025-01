Svetovalnica: Ali boste oproščeni davka na nepremičnino, če v njej živijo vaši starši ali otroci

Spoštovani!

Zanima me, ali bom morala plačati nepremičninski davek na drugo hišo, v kateri živi hčerka s partnerjem in tremi otroki. Stalno je prijavljena že 20 let. Hvala za odgovor.

Bralka

---

Spoštovani,

z možem sva leta 1979 zgradila enostanovanjsko hišo v Ljubljani. Leta 2013 sva jo z izročilno pogodbo dala hčerki. V njej je tudi člen, da nama - staršema - kot izročiteljema nepremičnine pripada dosmrtni brezplačni užitek. Prav tako po istem členu hčerka ne more dati v najem te nepremičnine, brez najinega privoljenja.

Midva druge nepremičnine nimava. Hčerka pa si je medtem kupila drugo nepremičnino, v kateri živi z družino.

Zdaj je hiša, katere lastnica je hčerka, postala njena druga nepremičnina in se obeta visoka obdavčitev.

Zanima naju, ali bo ta druga hčerkina nepremičnina oproščena novega davka, glede na to, da midva v njej bivava in uživava dosmrtni brezplačni užitek.

Prosim za vaše pravno mnenje za navedeno situacijo.

Hvala za vaš odgovor in vas lepo pozdravljam.

Marija

---

Spoštovani,

oče ima v lasti dve stanovanji v večstanovanjski hiši. V enem prebiva oče, v enem pa prebivam jaz. Najemnine ne plačujem, imam pa registrirano stalno prebivališče. Ker lastnica stanovanja nisem jaz, me zanima, ali bo oče v primeru, da bo predlog vlade za davek na nepremičnine sprejet, moral plačati le-tega?

Hvala in lep pozdrav,

Špela

---

Pozdravljeni,

zanima me sledeče. Po očetu sem podedovala nepremičnino, v kateri ne živim jaz, ampak moja mama. V lastništvu imam tudi nepremičnino, v kateri živim. Zanima me, če bom opravičena plačila davka za drugo nepremičnino, v kateri živi moja mama? Hvala za odgovor.

Lp. Alenka

Odgovor pravnice najdete na deloindom.si.