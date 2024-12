Najlepša destinacija za 1. maj in poletje

Španija se lahko pohvali s kopico turističnih točk v različnih delih države, a eno najdaljših tradicij imajo vsekakor Balearski otoki, ki že desetletja navdušujejo z bogato turistično ponudbo. Tokrat bomo izpostavili največjega med njimi; prečudovito Mallorco (v izvirniku) oziroma Majorko (v slovenski različici), ki se poleg urejenih plaž lahko pohvali tudi z bogato kulturno krajino in dih jemajočo naravo.

Majorka leži sredi toplega Sredozemskega morja in se ponaša z dih jemajočimi belimi peščenimi plažami ter mirnim morjem, ki ga pred vetrovi in visokimi valovi ščitijo romantični zalivi. Ima tipično sredozemsko podnebje, kar pomeni, da so poletja tu dolga, vroča in sončna, zato se turistična sezona običajno začne že sredi marca in traja vse do pozne jeseni.

