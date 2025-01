Išias – ali fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju

Z ustreznim fizioterapevtskim zdravljenjem lahko preprečimo trajne posledice.

Študentka Zara je že v zadnjem letniku srednje šole začela doživljati nenavadne simptome v desni nogi – izžarevanje bolečine, odrevenelost in mravljinčenje.

Kot aktivna športnica je to pripisovala morebitni lažji športni poškodbi oziroma preobremenjenosti ali pa napačnim gibom. Ko je opazila, da se simptomi slabšajo, še posebej ker je morala zaradi šole veliko presedeti, je še dodatno povečala telesno aktivnost, vendar tudi to ni pomagalo. Odšla je na zdravniški pregled, kjer so izključili poškodbe gibalnega sistema in ji svetovali fizioterapevtsko obravnavo.

Strokovnjak fizioterapije je najprej opravil temeljit diagnostični pregled.

