Prepoznate kalcinacijo rame?

Ostra, zbadajoča bolečina pogosto izvira iz kalcinacije rame, ki lahko povzroča dolgotrajne težave, če se ne zdravi pravočasno. Preverite, kako prepoznati kalcinacijo rame in kakšne so najučinkovitejše metode zdravljenja brez operativnih posegov.

Kalcinacija rame je stanje, pri katerem se v tetivah rame nabirajo kalcijevi kristali, kar povzroča draženje in vnetje ter sčasoma hude bolečine in omejitve pri gibanju. Stanje je znano tudi kot kalcificirajoči tendinitis rame. Bolečine v rami lahko vztrajajo tudi več mesecev ali let, če težave ne zdravimo. Pogosto nastane v tetivah rotatorne manšete, natančneje v tetivi mišice supraspinatus.

