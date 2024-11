Pomen modrega kroga: naraščajoča grožnja za zdravje

Mednarodna zveza diabetikov (IDF)1 in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta 14. november kot odziv na vse večjo zaskrbljenost zaradi naraščajoče grožnje za zdravje, ki jo predstavlja sladkorna bolezen, razglasili za svetovni dan sladkorne bolezni. Tema svetovnega dneva za obdobje 2024-2026 je sladkorna bolezen in dobro počutje. Logotip modrega kroga je globalni simbol ozaveščenosti o sladkorni bolezni in ponazarja enotnost svetovne skupnosti sladkornih bolnikov kot odziv na epidemijo sladkorne bolezni.

Ocenjujejo, da ima diabetes kar 537 milijonov ljudi po svetu.

