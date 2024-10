Pickbox TV začenja kampanjo »Pickbox TV zanjo«

Kanal Pickbox TV, ki slovi po kakovostni produkciji in široki izbiri žanrov, ponosno že drugo leto zapored začenja družbeno odgovorno kampanjo »Pickbox TV zanjo«. Kampanja bo trajala od 1. do 31. oktobra 2024 v sklopu meseca boja proti raku dojke. Ta pobuda zajema trge, na katerih deluje Pickbox TV: Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo ter Bosno in Hercegovino, njen cilj pa je ozaveščanje o pomembnosti skrbi za zdravje, sploh na področju raka dojke.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Pickbox