Ne prezrite simptomov ene najpogostejših kroničnih bolezni

Ocenjujejo, da ima diabetes kar 537 milijonov ljudi po svetu, ta številka pa naj bi se do leta 2045 povečala na 783 milijonov. V Sloveniji se po podatkih Zveze društev diabetikov Slovenije s to boleznijo srečuje približno 8 odstotkov odraslih. Sladkorna bolezen je kompleksna bolezen in traja vse življenje ter zahteva stalno pozornost in skrb. Učinkovito obvladovanje bolezni zahteva usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe. Inovacije, kot je FreeStyle Libre, bistveno prispevajo k boljši obravnavi in kakovosti življenja sladkornih bolnikov.

Naročnik oglasne vsebine je Abbott laboratories