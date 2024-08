Kako naj prijateljici povem, da me njen mož osvaja (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

Prosila bi za vaš nasvet, ker sem se znašla v kočljivi situaciji, za katero ne jaz ne moj mož ne najdeva rešitve.

Pred nekaj meseci sem obnovila stike s prijateljico iz srednje šole. Študij naju je odnesel vsako na svojo stran, zdaj, po skoraj 20 letih, pa sva se znova srečali. Obe sva poročeni, a brez otrok, in naključje je naneslo, da zdaj obe živiva v istem mestu. Naleteli sva druga na drugo na tržnici in bilo je, kot da ne bi minila vsa ta leta, takoj sva se spet ujeli. Ker imava obe moža, sva pomislili, kako super bi bilo, če bi se družili vsi skupaj, a tu se je začela najina težava.

Naj povem kar po pravici, prijateljičin mož se zelo neprimerno obnaša. Ko smo se vsi štirje srečali prvič, to še ni bilo tako očitno, sedaj, ko se že nekaj mesecev dobivamo na dva tedna, pa postaja vedno bolj jasno, da me osvaja. Večkrat mi govori opolzke šale, mi pomežikne ali izkoristi priložnost, da se me mimogrede dotakne. In vse to počne pred očmi moje prijateljice.

Meni je ob njegovem vedenju izredno neprijetno, tudi mojemu soprogu ni lagodno, a ne veva več, kako reagirati. Najprej sem njegovo pozornost in namige ignorirala, se kislo nasmehnila ob vicih ali poskušala zamenjati temo, zdaj pa ne vem več, kaj naj mu rečem, da ne bom dobesedno nesramna.

Največja ironija pri vsem skupaj je, da prijateljica ob njegovem vedenju ne stori nič. Pričakovala bi, da mu bo kaj rekla, recimo, kakšne kvasi, ali zdaj pa dovolj, a se dela, kot da ne sliši in ne opazi ničesar.

Z možem sva se že pogovarjala, ali ne bi bilo morda bolje...

