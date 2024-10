Jesensko delo na vrtu: prekopavati zemljo ali ne?

To je čas za uporabo komposta, zastirke in pripravo z založnim gnojenjem na novo sezono. V jesenskem času je v Sloveniji navada, da se prekopava (štiha) ves vrt, ne glede na tip zemlje. Enako ponovimo spomladi. Kot svetuje Metrobov strokovnjak Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr., je prekopavanje v jesenskem času priporočljivo izključno na težkih, glinenih tleh. S prekopavanjem obrnemo velike kose zemlje, grude in jih pustimo. Ne drobimo jih, saj hočemo, da se zdrobijo pod vplivom mrzle zime. Na izrazito težkih tleh prekopavanje ponovimo še spomladi. To izvajamo zato, ker drugače enostavno ne gre.

