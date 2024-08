Brat mi očita, da sem slaba sestra. Sem res in kako naj popravim ta odnos? (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni!

Stara sem 38 let in imam štiri leta starejšega brata. Zadnja leta sva odtujena in skoraj ne govoriva več. Srečujeva se le na rojstnih dnevih. In prav rojstni dan njegove žene je bil razlog, da sva se nazadnje močno sprla.

Ker sem imela nujne delovne obveznosti, se nisem mogla udeležiti njenega praznovanja, zato je bil jezen name, kar je tudi pokazal. Ves gnev in bes je zlil name. Očital mi je, da je delo zame pomembnejše od družine, da sem slaba sestra, da bi lahko bolje načrtovala delovne zadolžitve. Hotela sem mu pojasniti, da je to nemogoče, ker delam v bolnišnici in moram včasih vskočiti namesto koga ter biti dežurna. A nič ni zaleglo.

Že v otroštvu se je pogosto znašal nad mano, zato sem se ga včasih celo bala, ker je eksplodiral za vsako malenkost in tudi za svoje težave krivil mene.

Žal mi je, da nisem prišla na rojstni dan njegove žene in sem se za to opravičila, a tik pred zdajci sem izvedela, da moram nadomeščati sodelavko, ki je zbolela. Hudo mi je, ker z bratom nimava dobrega odnosa, krivim se za marsikaj, se sprašujem, če sem res slaba sestra.

Ne vem, kaj naj storim. Časa ne morem zavrteti nazaj, bi pa rada izboljšala odnos z bratom. Kaj mi svetujete?

Hvala za odgovor,

Bralka

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Draga moja,

